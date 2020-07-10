"قناة السويس" بعد الممر البحري الإيراني الجديد

المواضيع: إيران تعلن عن ممر بحري منافس لقناة السويس؛ تحت ضغط أمريكي لبنان ينفي استيراد الوقود من إيران؛ الرئيس الجزائري يعلن عن "خارطة طريق" لإنعاش الاقتصاد.

أعلنت إيران عن إطلاق ممر بحري منافس لقناة السويس المصرية سيحقق الربط التجاري بين مومباي وهامبورغ وميناء سان بطرسبورغ الروسي عبر أستراخان وأنزلي وجابهار ونافا شيفا في الهند، الذي يقلص زمن نقل البضائع من روسيا مثلا من 38 يوما إلى 14 - 16 يوما فقط.

على هذا الموضوع علق المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الغني عبد المطلب بقوله لـ"قوانين الاقتصاد":

إن هذا المشروع لن يؤثر بشكل حقيقي على مستقبل قناة السويس لأهمية موقعها الجغرافي الذي لا غنى عنه كونها تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، أضف إلى ذلك توتر العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وإيران والدول العربية، ما سيؤثر سلبا على هذا الممر، ولكن مصر بكل الأحوال مطالبة حاليا بإجراء دراسة كاملة للمشروع وفهم أبعاده وكذلك توسيع حوض القناة لزيادة الاستفادة منها وتطويرها لتصبح منافسا قويا في حال ظهور مشاريع مشابهة في المستقبل.

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إعداد وتقديم: نغم كباس