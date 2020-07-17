المركزي اللبناني يشكل لجنة أزمة لإنقاذ الاقتصاد

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اتخذ البنك المركزي اللبناني إجراء يعتبر بداية حل للأزمة المالية من خلال إنشاء لجنة خاصة لإعادة هيكلة المصارف على أن تضم 6 شخصيات، يترأسها نائب الحاكم الثاني لمصرف لبنان بشير يقظان.

حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي الدكتور علي زبيب لـ «قوانين الاقتصاد»:

"كان لابد من تشكيل لجنة استثنائية من اختصاصيين خارج نطاق الحلقة التي تدور في فلك المركزي وجمعية المصارف لأنهما الجهتان الأكثر تسببا بهذه الأزمة، ومهمة اللجنة تتضمن إجراء التعديلات المقترحة على القرارات الأساسية وبالتالي تدخل في صميم العمل المصرفي، ونحن مقبلون على إعادة هيكلة المصارف التي ستتضمن إما التصفية أو الدمج أو الإدغام، ولذلك سيكون لهذه الخطوة تداعيات كبيرة على الاقتصاد اللبناني، أعتقد أن هذه اللجنة لها أهمية كبيرة إذا لم تمارس القوى السياسية الضغط عليها".

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إعداد وتقديم: نغم كباس