لبنان يواجه تحدي تأمين رغيف الخبز

أعلن وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، أن القدرة المالية للدولة اللبنانية والبنك المركزي محدودة جدا لمواجهة آثار الانفجار في المرفأ دون مساعدة خارجية ودعم دولي فيما أبدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية استعداده لتقديم المساعدة المالية للبنان.
وأكد نعمة أن الانفجار أفسد القمح في الصوامع القائمة في المرفأ، وأن البلد صار بحاجة طارئة لاستيراد هذه المادة الغذائية لأن ما تبقى لديها من احتياطيات الحبوب تكفي لأقل من شهر. فيما يعتزم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، استيراد دقيق القمح وطحين الحبوب المخصص للمخابز والمطاحن للحيلولة دون حدوث نقص في الغذاء في أنحاء لبنان بعد الانفجار.
وخلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد" قال المحلل الاقتصادي علي موسوي: إن لبنان سيواجه مشكلة حقيقة في تأمين رغيف الخبز لأن الصوامع احترقت بالكامل بمافيها ولا يوجد بدائل نهائيا لتخزين الحبوب التي يعتزم لبنان استيرادها."
واعتبر موسوي أن المساعدات الدولية آنية وليست دائمة وهي فقط للمساهمة في تقليل مخاطر الانفجار على الاقتصاد والمواطنين وليست من أجل مساعدة لبنان بحل أزمته الاقتصادية أو رفع العقوبات."
الحلقة بالتفصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: نغم كباس
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