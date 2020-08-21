الشركات الأمريكية تعيد هيكلة الاقتصاد العراقي

الموضوعات: العراق يوقع اتفاقيات مع شركات أمريكية لدعم الاقتصاد، لبنان في مواجهة أزمة الوقود والقمح والدواء، تركيا تعثرعلى موارد كبيرة من الغاز في البحر الأسود.

وقع العراق مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية مع شركات أمريكية في مجال الطاقة والمصارف والكهرباء لإعادة هيكلة الاقتصاد وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى واشنطن.

وبهذا الخصوص قال لـ"قوانين الاقتصاد" المحلل الاقتصادي الدكتور فالح الزبيدي :"العراق بحاجة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية لكن الاحتلال الأمريكي عبر كل هذه السنوات لم يقدم شيئا للعراق علما أن الشركات الأمريكية قادرة على مساعدة العراق في شتى المجالات إن وجدت الإرادة لتحقيق ذلك، وأعتقد أن الاستثمار الأمريكي سيعود بالفائدة على البلاد أكثر مما لو طلب الكاظمي قروضا من صندوق النقد الدولي لأن ذلك لن يساهم في دعم الاقتصاد العراقي كون الصندوق يفرض شروطا لمنحه القروض وهي بدورها ستضغط على المواطن وستقيد العراق."

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إعداد وتقديم: نغم كباس