فرنسا تعزز وجودها في لبنان من البوابة الاقتصادية

الموضوعات: ماكرون يضع "خارطة طريق" للبنان؛ مقترح بإسقاط التهم عن الفاسدين مقابل إعادتهم 90% من الأموال المسروقة في العراق؛ روسيا تدعو دول بريكس للاستغناء عن الدولار.

يتدخل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تدخلا مباشرا لحل الأزمة في لبنان من خلال وضعه "خارطة طريق" للساسة هناك، تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي على أن يقدم صندوق النقد الدولي 10 مليارات دولار والدول المانحة 11 مليار دولار.

وحول هذا الموضوع، يقول لبرنامجنا المحلل الاقتصادي اللبناني، إيلي ياشوعي:

"عندما تخسر دولة مصدرها المالي الأساسي المتمثل بالودائع في مصارفها واحتياطات البنك المركزي، فإنها تخسر سيادتها واستقلال قرارها السياسي، ولذلك أصبحت كل الدول تتدخل في لبنان بما فيها فرنسا."

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إعداد وتقديم: نغم كباس