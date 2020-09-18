الإمارات متنفس الاقتصاد الإسرائيلي

الموضوعات: "أوبك" تعتزم عقد اجتماع طارئ لدعم أسواق النفط، لافروف يؤكد لـ"سبوتنيك" سعي بلاده إلى رفع العقوبات عن دمشق، شركات إماراتية تبدأ بفتح مكاتبها في تل أبيب، هبوط قياسي في قيمة الريال الإيراني.

بدأت الإمارات خطوات فعلية لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل من خلال مجموعة اتفاقيات منها للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ، وتأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات، إضافة إلى إنشاء وتطوير موانئ ومناطق حرة بإسرائيل.

هذا وأعلن مكتب أبو ظبي للاستثمار عن افتتاح أول مكتب له في تل أبيب، كما وقع أكبر مصرفين في إسرائيل والإمارات مذكرة تفاهم، لتعزيز روابط التعاون في أعقاب إقامة علاقات مالية واقتصادية بين البلدين.

وحول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي القطري، عبدالله الخاطر، لـ"قوانين الاقتصاد":

"سيكون هناك دعم للاقتصاد الإسرائيلي بشكل جيد وستشكل هذه الاتفاقيات متنفسا له على أقل تقدير، لأن الاقتصاد الإماراتي نشط وقوي وله قدرات وإمكانيات في تطوير الاقتصادات وإدارة الموانىء وتقديم الدعم اللوجيستي والتكنولوجي، لذلك المستفيد الأول من هذه الاتفاقيات هو الاقتصاد الإسرائيلي".

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إعداد وتقديم: نغم كباس