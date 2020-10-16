من باطن الأرض...إيران تطلق مشروعا "ثوريا" في مجال الطاقة

نناقش في حلقة هذا الأسبوع من "قوانين الاقتصاد"، إيران تستعد لافتتاح أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من باطن الأرض، وأيضا وزراء مالية العشرين يصادقون على "خارطة الطريق" لتحسين المدفوعات عبر الحدود، بالإضافة إلى توقيع السودان مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية، لبناء محطات لتوليد الكهرباء.

تستعد إيران لإطلاق مشروع استثنائي بالاعتماد على الحرارة الجوفية للأرض لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وبهذا الخصوص قال الخبير الاقتصادي، حسين موسوي، لـ "قوانين الاقتصاد": "إن المشروع إنجاز عظيم سيغني إيران عن استخدام النفط في توليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي سيخفف من تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد كما سيتيح لإيران تصديره في المستقبل للدول الأخرى".

الشركات الكبرى تعود إلى السودان

وقعت الحكومة السودانية، مذكرة تفاهم مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية، لبناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، وتقديم مساعدة في القطاع الصحي.

وحول أهمية هذه الخطوة للاقتصاد السوداني قال المحلل الاقتصادي جمال شرفي لـ"قوانين الاقتصاد": "هذا الاتفاق سيمد حوالي 600 ألف أسرة بالكهرباء ويساهم في إعادة تأهيل 3 محطات كهرباء موجودة وإن فتح الباب أمام الشركات الكبرى أمر هام، لكن لا ننسى أن السودان لديه احتياطات ضخمة من الغاز والنفط، فضلا عن الثروة المعدنية الهائلة، وهو من أضخم الأسواق الأفريقية، وأعتقد أن الشركات الأمريكية تهدف لمنافسة الصينية في أفريقيا لذلك تضغط على السودان من أجل التطبيع واستحواذ الشركات الأمريكية والإسرائيلية على الاستثمارات هناك".

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إعداد وتقديم: نغم كباس