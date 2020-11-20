خبير عملات: وداعا للدولار فالمستقبل للعملات الرقمية

نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "قوانين الاقتصاد": السعودية تستضيف قمة العشرين، بايدن يضع خطة اقتصادية تعتمد على تأمين آلاف الوظائف، "البيتكوين" تتجاوز 18 ألف دولار.

بعد أن قفزت عملة "البيتكوين" الرقمية بنسبة 10% لتتجاوز الـ18 ألف دولار، اتجه المستثمرون للتخلص من الدولار لصالحها.

وخلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد" قال الخبير بالعملات الرقمية، محمد رحماني:

"هذا الارتفاع بقيمة "البيتكوين" جاء نتيجة فقدان الثقة بالعملات الورقية واهتراء النظام المالي والمصرفي العالمي، لذلك حتى الدول وليس فقط الأفراد والمستثمرين بدأت بالانتقال للعملات الرقمية كالصين واليابان إذ أوجدتا اليوان والين الرقمي، لأن هذا النوع من العملات غير متحكم بها من قبل البنك المركزي، ولا ضرورة لوجود وسيط ثالث بين المتعاملين، كما أنها آمنة، لذلك أنصح بالاستثمار بها لأن المستقبل للعملات الرقمية برأيي".

قمة العشرين تبحث الاقتصاد والتجارة العالميين

تترأس السعودية قمة مجموعة العشرين لبحث تعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية التي تتضمن دعم الاقتصاد العالمي في ظل ما يواجهه من ركود نتيجة جائحة فيروس "كورونا".

وحول هذه القمة والتحديات التي تواجهها قال المحلل الاقتصادي والمالي، صلاح سلطان، لـ"قوانين الاقتصاد":

"إن توفير العقاقير الطبية لمواجهة كورونا، وحل أزمة الديون للدول التي تأثرت بالجائحة وتعجز عن السداد، وتوفير السيولة من أهم المواضيع التي ستناقشها القمة".

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إعداد وتقديم: نغم كباس