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    قوانين الاقتصاد

    دبي نحو مجتمع بلا أوراق نقدية

    قوانين الاقتصاد
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    نناقش مع ضيوفنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "قوانين الاقتصاد": دبي تخطط للاستغناء عن العملات الورقية، وزير الزراعة السوري يدعو إلى زراعة كل متر، الأمم المتحدة تؤكد أن الحصار الإسرائيلي كبّد اقتصاد غزة 17 مليار دولار.

    أعلنت حكومة دبي تشكيل فريق عمل "دبي اللانقدية"، المعني بوضع خطة عمل هدفها تحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل، في إطار تحول دبي إلى البيئة الذكية بالكامل.

    وحول هذه الخطوة التي تعتبر الأولى في العالم قال لـ "قوانين الاقتصاد" الدكتور يحيى محمد المرزوقي، مدير تنفيذي مجلس التوازن الاقتصاديومروج للتكنولوجيا وأحد مؤسسي شركة Meta Touch Technology:"

    "طالما كانت دبي، والإمارات العربية المتحدة بشكل عام، في المقدمة باعتبارها من أوائل المتبنين للتكنولوجيا التي ستعزز حياة الإنسان. كجزء من تحقيق الهدف الاستراتيجي لنشر التكنولوجيا التي من شأنها تعزيز الحياة في عالم مترابط، فإن التحرك نحو مجتمع بلا ورق يتضمن العملة أيضًا أمر لا مفر منه. نحن نعيش في عالم رقمي حيث أصبحت blockchain و cryptocurrency وغيرها من التقنيات ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية أكثر انتشارًا وهي جزء لا يتجزأ من بناء المدينة الذكية التي نحن مصممون على إنشائها".

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    الأمن الغذائي السوري على المحك

    دعا وزير الزراعة السوري، حسان قطنا، إلى استثمار كل أرض مهما كانت صغيرة، وزراعة "كل متر مربع حتى في الحديقة أو البستان" خاصة بالقمح الذي تعاني البلاد أزمة في توافره.

    وقال قطنا "إن البلاد تقع تحت الضغط الاقتصادي اللامحدود، والغذاء يعني الوجود خاصة وأن سوريا تمر "بزمن الندرة والحاجة والضغط".

    وحول هذا الموضوع قالت الخبيرة الاقتصادية، نسرين زريق لـ "قوانين الاقتصاد":

    "على الحكومة توفير مستلزمات الإنتاج، وخاصة الأسمدة، والوقود، وهو ما يعد من التحديات الأساسية بسبب ندرة وارتفاع أسعار تلك المستلزمات. المزارعون تأثروا بالعقوبات وبالحرائق التي أجهزت على محاصيلهم وغلاء الأسعار لذلك على الحكومة أن تؤمن لهم مستلزمات الزراعة قبل أن تطالبهم بزراعة الأراضي".

    كافة الموضوعات في الملف الصوتي.

    إعداد وتقديم: نغم كباس

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