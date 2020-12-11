الفرزلي لـ "سبوتنيك": يجب رفع الدعم عن المواد الأساسية شرط حماية الفقراء

نناقش في حلقة هذا الأسبوع: روسيا تبحث مع مصر إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأساسية والبدء بتجارة حرة، الفرزلي لـ"سبوتنيك": على الحكومة وضع آلية لحماية الفقراء من قرار رفع الدعم، "فيتش" تتوقع عاما مليئا بالمخاطر على اقتصادات دول الشرق الأوسط، ارتفاع كبير للدولار أمام الدينار العراقي.

قال إيلي الفرزلي، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني خلال لقاء مع"سبوتنيك":

"على الحكومة إيجاد آلية لحماية الفقراء من قرار رفع الدعم لأنه لا يمكن تركهم دون تأمين لقمة عيشهم، وفي ذات الوقت لم يعد باستطاعة لبنان أن يستمر بسياسة الدعم لأن 800 مليون دولار المتبقية لا تكفي أكثر من شهر خاصة وأن معظم المال المخصص للدعم تتم سرقته سواء بالتهريب أو من خلال استفادة الطبقات المقتدرة، وقد رأينا البضائع المدعومة تتم المتاجرة بها في الأسواق".

روسيا تبحث مع مصر الانتقال للتجارة الحرة

قالت فيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة لمركز التصدير الروسي، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "روسيا تجري مباحثات حثيثة مع مصر للانتقال إلى تجارة حرة وإلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الرئيسية".

وحول أهمية هذا التعاون بين روسيا ومصر قال المحلل الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، لـ"قوانين الاقتصاد":

"إن العلاقات بين الدولتين تاريخية واستراتيجية والبدء بتجارة حرة سيجعل مصر بوابة روسيا إلى الأسواق الأفريقية والعربية، ومن أهم السلع التي أتوقع أن يتم إعفاءها من الرسوم الجمركية القمح الروسي لجودته وأسعاره المناسبة".

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إعداد وتقديم: نغم كباس