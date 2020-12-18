العراق يعود لمكانته الاقتصادية بربط أوروبا بآسيا

نبحث في حلقة هذا الأسبوع من "قوانين الاقتصاد": وزارة النقل العراقية تعلن عن خطة لإعادة تفعيل خط سكك حديد "العراق سوريا تركيا"، الولايات المتحدة تدعم مد خط أنابيب لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، السعودية تستهدف جذب استثمارات سياحية بمليارات الدولارات.

كشفت وزارة النقل العراقية عن خطط لإعادة خط "العراق سوريا تركيا" إلى العمل الأمر الذي وصفه الخبير الاقتصادي العراقي، علاء الفهد، خلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد" بأن نجاح هذا المشروع يعني عودة مكانة العراق الاقتصادية في طريق الحرير وتحقيق الربط الاقتصادي بين أوروبا وآسيا.

السعودية تتوجه لصناعة السياحة

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن بلاده تستهدف جذب استثمارات بالقطاع، بقيمة 220 مليار ريال (53.3 مليار دولار) حتى 2023.

وبهذا الخصوص قال المستشار والخبير الاقتصادي السعودي، إياس آل بارود لـ "قوانين الاقتصاد":

"منذ إطلاق الرؤية توالت إعلانات المملكة عن مشاريع ضخمه في قطاع الترفيه والسياحه ونتج عن هذا منح تراخيص لكبرى الشركات الأجنبيه العاملة في مجالات الترفيه. لتسلط الضوء على مدى جمال الطبيعة في المملكه من سواحل ومحميات وآثار قديمه وجزر بكر، وأيضاً التركيز على سياحة المغامرات لما نشاهده من الطلب الكبير عليها من المواطنين والسياح. واتفاقيات كبرى مع أكبر شركات الترفيه في أمريكا وذلك من خلال القمه التي عقدت في لوس أنجلس تحت عنوان مستقبل الترفيه في المملكة. جميعها متوافقة مع أهمية قطاع الترفيه في المملكة، ووجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية ولاسيما في ظل وجود السياسات المسيرة للدخول في السوق السعودي".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس