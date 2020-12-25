خطوة مصرية لحماية قناة السويس من التطبيع

نناقش في حلقة هذا الأسبوع من "قوانين الاقتصاد": روسيا تعلن زيادة إنتاج النفط بدءا من فبراير/ شباط، والتوصل لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست، ومصر تخفض رسوم عبور السفن في قناة السويس.

قررت إدارة هيئة قناة السويس خفض رسوم المرور عبر القناة لناقلات النفط التي تزيد حمولتها على 250 ألف طن بواقع 48 بالمئة على أن يشمل "الناقلات المحملة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء جبل طارق والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى".

حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي المصري، الدكتور عبد النبي عبد المطلب لـ"قوانين الاقتصاد":

"إن هذه الخطوة استباقية في ظل وضع التطبيع القائم كي لا تصبح الموانئ الإسرائيلية بديلة عن قناة السويس، ولتحافظ القناة على مكانتها التنافسية".

روسيا تعلن زيادة إنتاج النفط العام المقبل

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستدعم في اجتماع "أوبك+" في يناير/ كانون الثاني المقبل، زيادة إنتاج النفط في التحالف بدءا من فبراير/شباط بواقع 500 ألف برميل يوميا، إذا استقر وضع السوق.

وحول التصريح الروسي قال لـ"قوانين الاقتصاد"، علي بوخمسين الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية، والمستشار الاقتصادي وخبير أسواق النفط:

"إن التصريح الروسي يأتي استنادا إلى معطيات توزيع لقاح مضاد لكورونا في العالم مايضمن استعادة الاقتصاد لحركته وزيادة الطلب على النفط وقد تحذو السعودية حذو روسيا أيضا للحفاظ على حصتها السوقية".

إعداد وتقديم: نغم كباس