توقعات خبراء الاقتصاد لـ2021

نخصص هذه الحلقة من "قوانين الاقتصاد" للحديث عن التحديات التي واجهتها القطاعات الحيوية المؤثرة في الاقتصاد العالمي خلال عام 2020 وما التوقعات للعام 2021 في قطاعات النفط والطاقة والطيران والسياحة والعقارات وسعر صرف الدولار والقطاع المصرفي والمالي.

وخلال حوار مع "قوانين الاقتصاد" توقع المستشار الاقتصادي والخبير النفطي، السعودي، محمد سرور الصبان أن تبدأ الأسعار بالتعافي في بداية النصف الثاني من العام الحالي بالتزامن مع توفر اللقاحات ضد فيروس كورونا وبداية السيطرة على الجائحة.

أما حول قطاع الطيران والسياحة الذي شهد أزمة حقيقية خلال العام الماضي أدت لتوقف الرحلات الجوية وإفلاس عدد من شركات الطيران وتسريح الموظفين فقد توقع السيد منير خليفة، رئيس المنظمة الدولية لخدمات الطيران "إياسو" أن تستمر خسائر هذا القطاع خلال العام الجديد بسبب ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا والعودة إلى الإغلاق في عدة دول.

وفيما يتعلق بقطاع العقارات وإلى أين تتجه الأسعار في 2021 يقول لـ "قوانين الاقتصاد" الرئيس التنفيذي لمجموعة "ثراء" القابضة، طارق رمضان إن:

"هذا القطاع تأثر كباقي القطاعات خلال العام الماضي وإن الأسعار تختلف من بلد إلى آخر لكن بكل الأحوال سيشهد زيادة في الأسعار ولو بشكل بسيط في العام الجديد".

وبخصوص سعر صرف الدولار خلال 2021، يقول المحلل المالي والاقتصادي صلاح سلطان لـ قوانين الاقتصاد": "إن البنوك واجهت أكبر أزمة في التاريخ الحديث خلال 2020 والتحدي الأهم الذي سيواجه البنوك خلال 2021 كيفية التعامل مع العمل عن بعد، وبالنسبة لسعر صرف الدولار سيستمر بالصعود والمحافظة على مكانته كعملة عالمية أساسية".

توقعات ضيوفنا كاملة في الملف الصوتي

إعداد وتقديم: نغم كباس