اقتصادي: روسيا والسعودية وضعتا خطة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية

نناقش في حلقة هذا الأسبوع من "قوانين الاقتصاد": وزير الخارجية السعودي يؤكد خلال لقائه نظيره الروسي أن التعاون بين البلدين أعاد الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية، مصر تمد شبكة قطارات سريعة تربط البحرين الأحمر والمتوسط، البنك المركزي اليمني في عدن يأمر بإغلاق جميع شركات ومحال الصرافة.

علق الرئيس التنفيذي لمركز "التنمية والتطوير" للاستشارات الاقتصادية والإدارية والمستشار الاقتصادي السعودي، علي بوخمسين، على زيارة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى موسكو والتعاون المشترك ضمن منظومة "أوبك+" بقوله لـ"قوانين الاقتصاد":

"إن روسيا والسعودية فرضتا أمرا واقعا على أسواق النفط وساهمتا بدعم الأسعار بالرغم من ظروف جائحة كورونا ولديهما خطة استراتيجية مشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية، المحادثات حاليا تجري بين الطرفين لزيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون بين صندوقي الاستثمار في كلا البلدين، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة الروسية في مجال الطاقة النووية، وتدريب رواد الفضاء، وكذلك التعاون في مجال إنتاج لقاح كورونا".

مصر تربط البحر المتوسط بالأحمر

وقعت الحكومة المصرية، مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنز" العالمية لتنفيذ منظومة شبكة قطار كهربائي سريع بطول نحو 1000 كم على مستوى البلاد، وبتكلفة إجمالية قدرها نحو 23 مليار دولار.

وحول الجدوى الاقتصادية من المشروع قال لـ"قوانين الاقتصاد" المحلل الاقتصادي المصري، عبد النبي عبد المطلب:

"إن المشروع سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، نظراً لأنه سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة كما سيوفر حوالي ألفي فرصة عمل".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس