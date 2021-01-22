الأوراسي يربط دوله بالنفط والغاز والكهرباء

نناقش في حلقة هذا الأسبوع : بوتين: دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بدأت في تشكيل أسواق مشتركة للغاز والنفط؛ السعودية تطلق خط شحن ملاحي جديد من أوروبا والبحر المتوسط مرورا بشمال إفريقيا والهند؛ البنك المركزي الليبي يؤكد تراجع إيرادات الطاقة 92%.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بدأت في تشكيل أسواق مشتركة للغاز والنفط والمنتجات النفطية، كما وافقت على مفهوم تشكيل سوق مالية مشتركة لمنطقة أوراسيا، وكذلك إنشاء سوق كهرباء مشتركة.

عن التحديات التي تواجه هذا المشروع يقول الخبير والمستشار النفطي، محمد الصياد، لـ "قوانين الاقتصاد":

"المشروع واعد وطموح لكن تواجهه عقبات كثيرة تتعلق بإصدار قوانين خاصة لهذه السوق قد تحتاج لسنوات، وكذلك دول الاتحاد الأورآسي ليست بالدول الغنية جدا بالنفط علما أن روسيا بإمكانها قيادتها كقوة نفطية".

السعودية تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا بخط شحن ملاحي

أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة الإسلامي، والذي يعد الأول خلال عام 2021. إذ يربط أوروبا والبحر المتوسط والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية مرورا بشمال إفريقيا، ويغطي موانئ مهمة، منها ميناء طنجة في المغرب وميناء الجزيرة في إسبانيا.

وحول هذا المشروع قال المحلل الاقتصادي والمالي، صلاح سلطان، لـ"قوانين الاقتصاد":

"يعد المشروع استكمالا للشراكات الإستراتيجية مع الخطوط الملاحية لكبريات الشركات العالمية ضمن رؤية المملكة بهدف تنويع الاقتصاد والتحرر من الاعتماد على النفط، والتوجه لتقديم الخدمات الملاحية واللوجيستية، كما أن المشروع سيوفر آلاف فرص العمل، ويسهل الربط التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجية ببقية العالم".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس