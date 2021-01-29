إنشاء منطقة صناعية استراتيجية بين الأردن والعراق

نناقش في هذه الحلقة: مدينة اقتصادية مشتركة بين الأردن والعراق، مصر تتطلع لتصبح رائدة في تصدير الغاز المسال، السعودية تستهدف جعل الرياض من أكبر 10 اقتصادات في العالم.

اتفق العراق و الأردن على تسريع إنشاء منطقة صناعية مشتركة بينهما.

حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي علاء الفهد لـ "قوانين الاقتصاد":

"الحديث عن المدينة بدأ منذ 2019 لتوسيع التبادل التجاري خاصة في مجال القطاع الزراعي والدوائي، وسيتم إنشاؤها بمحاذاة الخط السريع الذي يربط بين البلدين وعلى امتداد أنبوب التصدير النفطي بحيث تصبح المدينة ذات أهمية استراتيجية لكل المنطقة العربية".

مصر تطمح لتصدير الغاز إلى أوروبا

تستعد مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال من خلال إعادة تشغيل منشأة دمياط أحد أهم منشآت الإنتاج، والتي تستهدف القاهرة من خلالها أن تصبح مصدرا رئيسيا إلى أوروبا.

وبهذا الخصوص قال الدكتور محمد عبد الرؤوف خبير اقتصادات الطاقة والبيئة، لـ "قوانين الاقتصاد":

"اكتشاف عدة حقول وفي مقدمتها حقل "ظهر" العملاق زاد من أهمية مصر على خارطة الطاقة العالمية لاسيما وأن الغاز سيصبح المصدر الرئيسي للطاقة خلال الـ 20 سنة القادمة" حسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، وإن أوروبا مستهلك كبير للطاقة وقرب شرق المتوسط منها يزيد من إمكانية تنويعها لمصادر الطاقة، ومصر تمتلك مصانع لتسييل الغاز".

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إعداد وتقديم: نغم كباس