خسائر فادحة في قطاع النفط السوري... أين الأصدقاء؟

نناقش في "قوانين الاقتصاد": خسائر القطاع النفطي في سوريا تتجاوز الـ 91 مليار دولار، الجزائر تستعين بروسيا في مجال الطاقة المتجددة، السعودية تشيد بجهود العراق في إطار " أوبك+".

انعكست سيطرة "قسد" والاحتلال الأمريكي على معظم إنتاج سوريا النفطي، سلبا، على الداخل السوري الذي يعاني من شح مادتي البنزين والمازوت، حيث قدّر وزير النفط، بسام طعمة، خسائر القطاع بـ"91.5" مليار دولار.

الخبير الاقتصادي السوري، بدر الوسوف، قال لـ "قوانين الاقتصاد":

"الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع بحاجة إلى حلول استثنائية، تضمن الاستفادة من النفط الذي تنتجه الدولة من خلال مكافحة الفساد والتهريب، ومنع الهدر، لأن تأمين النفط من الدول الصديقة كروسيا وإيران والعراق أصبح أكثر صعوبة خوفا من العقوبات التي ستطالها في حال تعاملت مع الحكومة السورية".

اقتصادي: العراق "لاحول ولا قوة له" في خفض إنتاج النفط

أشاد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بالتقدم الذي أحرزه العراق في تعويض الكميات غير المخفضة ضمن "أوبك+".

الخبير الاقتصادي، صالح الهماشي، تحدث لـ "قوانين الاقتصاد" عن التحديات التي تحول دون خفض الإنتاج في العراق بقوله:

"المشكلة بالنقص غير المسيطر عليه في إقليم كردستان الذي يصل إلى حوالي 700 ألف برميل يوميا وهو لم يلتزم بحصة التخفيض المترتبة عليه، خفض كمية الإنتاج والتصدير مع تراجع الأسعار أدى إلى عجز 70 تريليون دينار في الموازنة العراقية".

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إعداد وتقديم: نغم كباس