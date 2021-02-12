تحديات تواجه الخط البحري بين إيران وسوريا

نناقش في حلقة هذا الأسبوع، اعتزام روسيا إطلاق "السيل الشمالي 2" هذا العام بالرغم من التحديات، ومشروعات اقتصادية ضخمة تصل العالم العربي بأوروبا مباشرة، وإنشاء خط بحري لنقل البضائع يصل إيران بسوريا.

كشف ‏رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة كيوان كاشفي، عن إنشاء خط شحن بحري منتظم للتصدير من ‎إيران إلى ‎سوريا شهريا.

وحول التحديات التي تواجه هذا المشروع قال الخبير الاقتصادي، حسين موسوي لـ "قوانين الاقتصاد":

"أهم العقبات هي اللوجستية فكيف ستصل هذه الشحنات؟ إضافة إلى العقبات التي واجهتها إيران في الخليج الفارسي عندما تم احتجاز ناقلة إيرانية نفطية في مضيق جبل طارق وكانت متجهة إلى سوريا لذلك الصعوبة الأكبر هي إيصال البضائع الإيرانية بسلام إلى سوريا".

خبير: "السيل الشمالي2" امتحان لسيادة ألمانيا

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية عن بدء تشغيل خط الغاز "السيل الشمالي-2" هذا العام، والذي سيمد أوروبا بالغاز الروسي، بالرغم من الضغوطات الأمريكية على الدول المشاركة فيه وفي مقدمتها ألمانيا.

حول هذا الموضوع قال الكاتب والصحافي الروسي، أندريه أنتيكوف لـ "قوانين الاقتصاد":

"يمكن اعتبار ما يحدث امتحان لألمانيا وسيادتها ويجب أن تأخذ العبرة من أنها عندما فرضت عقوبات على روسيا مع الاتحاد الأوروبي واتبعت الرغبة الأمريكية جنت خسائر كبيرة بمليارات اليورو وعليها ألا تعيد الكرّة مرة أخرى كي لا تكون هي الخاسر مجددا".

التفاصيل ضمن الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس