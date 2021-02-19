الأسد يصدر قانونا لدعم الصناعة

نناقش في هذه الحلقة: السعودية تتجه لزيادة إنتاج النفط، الرئيس الأسد يصدر قرارا بتمويل المشاريع الصناعية، ألمانيا تعتزم تغريم الولايات المتحدة لعرقلتها استكمال السيل الشمالي2، اكتشاف احتياطات هائلة من الذهب والمعادن في صحراء الجزائر.

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانونا يقضي برفع رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة سورية، بهدف تحسين قدرات المصرف في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.

وحول القانون الجديد قال الصناعي السوري، عاطف طيفور، لـ "قوانين الاقتصاد": "القرار ممتاز وهو ليس الوحيد، الدولة تصدر قرارات بشكل دوري لدعم الصناعة، كقرار إعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحرب، وقانون جديد للاستثمار يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن حوالي 80% من قطاع الصناعة دمر، والمعامل تعمل بطاقة إنتاجية متدنية، وعند توفر البيئة الملائمة ورفع العقوبات سيتمكن الصناعي السوري من العودة إلى الإنتاج بسرعة لما يتمتع به من خبرة وإمكانات".

هل تتخلص المانيا من تبعيتها لأمريكا وتفرض عليها عقوبات تجارية؟

قال عضو البوندستاغ، ستيفن كوتريتس إنه يحق لألمانيا مطالبة الولايات المتحدة خلال مفاوضات "التيار الشمالي-2" بتعويضات لأنه بسبب موقف واشنطن، دفع المستهلك الألماني قيمة أعلى لقاء الغاز، فهل يمكن تغريم الولايات المتحدة بالفعل؟

بهذا الخصوص قال الخبير القانوني، إيهاب طاهر عبيد، لـ "قوانين الاقتصاد": "مقاضاة الولايات المتحدة ليست بالأمر السهل، يمكن المطالبة بتعويضات أو الضغط عليها من قبل ألمانيا من خلال التهديد بفرض عقوبات ورسوم جمركية على السلع والواردات".

التفاصيل في الملف الصوتي...

إعداد وتقديم: نغم كباس