إجراءات لكبح هبوط الليرة اللبنانية

نناقش في هذه الحلقة: قرارات من "أوبك" ترفع أسعار النفط العالمية، هبوط حاد لليرة اللبنانية، تهريب القمح السوري عبر الحدود، روسيا تجري مشاورات مع مصر حول غاز المتوسط.

شهد سعر صرف الليرة اللبنانية هبوطا حادا أمام الدولار الذي وصل إلى 10 آلاف ما أدى إلى إحباط في الشارع في ظل عدم وجود حلول تلوح في الأفق للأزمة الراهنة مع تأخر تشكيل الحكومة وفقدان الكثير من المواد الأساسية.

الخبير الاقتصادي اللبناني، علي موسوي، رأى في مداخلة مع "قوانين الاقتصاد":

"أن الحلول الإسعافية ممكنة والتي هي "أن يقوم مصرف لبنان بإلزام المصارف التي هربت الأموال إلى الخارج بإعادتها، ويجب حصر سعر الصرف من خلال المنصة الرسمية للمصرف وتثبيته، وأن يراقب المصرف بشكل مباشر أي عملية تحويل مالية لخارج لبنان، التدخل المباشر للمصرف لكبح جماح الارتفاع الجنوني للدولار، ومساعدة الشركة التي كلفت بإجراء التحقيق الجنائي وتقديم المستندات بهدف استعادة ثقة المستثمرين الأجانب".

النفط يرتفع بعد اجتماع كبار منتجي النفط

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا حصلت على حق في إطار اتفاق "أوبك+" لزيادة إنتاج النفط في شهر أبريل بواقع 130 ألف برميل يوميا لتلبية الطلب الداخلي.

الرئيس التنفيذي لمركز "التنمية والتطوير" للاستشارات الاقتصادية والإدارية والمستشار الاقتصادي والنفطي السعودي، علي بوخمسين، قال لـ"قوانين الاقتصاد:

"إن الزيادة التي تم الإعلان عنها طفيفة وستكون للاستخدام المحلي لذلك لن تؤثر بشكل سلبي على أسواق النفط العالمية أو على اتفاق "أوبك+"، ولاحظنا ارتفاع الأسعار بعد انتهاء اجتماع أمس مباشرة."

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس