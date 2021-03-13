خبير: النزاع مع إسرائيل يمنع لبنان من استخراج النفط

الموضوعات: لبنان يدعو الشركات للبدء بالتنقيب عن النفط، بوتين وأردوغان يدشنان محطة نووية في تركيا،اكتشاف احتياطات كبيرة من الذهب في مصر.

دعا لبنان الشركات النفطية إلى بدء التنقيب في المنطقة عند حدوده الجنوبية كخطة بديلة لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وحول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي اللبناني، إيلي يشوعي لـ "قوانين الاقتصاد":"أول شرط للاستثمار هو الأمان والاستقرار ولن يكون بإمكان الشركات الكبرى البدء بالتنقيب على النفط في لبنان في منطقة متنازع عليها مع إسرائيل لذلك خيار لبنان حاليا البدء باستثمار البلوكات البحرية غير المتنازع عليها."

مصر تكتشف احتياطات ذهب في الصحراء الشرقية

اكتشفت مصر كميات كبيرة من الذهب الخام في قطاعات بالصحراء الشرقية المصرية.

الشركة المستكشفة حددت أكثر من 100 عمل تاريخي مفسر من الذهب الصخري الصلب كما تظهر بعض أعمال الذهب الصخري المفسرة بوضوح في صور الأقمار الصناعية، كمصفوفات من الحفر والخنادق، والتي يمكن أن يصل طولها إلى 375 مترا.

حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي المصري ،عبد النبي عبد المطلب لـ "قوانين الاقتصاد":"كان يطلق على سيناء أرض الفيروز لمافيها من ذهب وأحجار كريمة وثروات معدنية هائلة لكن للأسف لايتم استغلالها بالشكل الأمثل بسبب التكاليف، وتشير الدراسات إلى أن الصحراء الشرقية هي جبال من الذهب."

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إعداد وتقديم: نغم كباس