سوريا تطلق خط شحن جوي نحو العالم

نناقش في هذه الحلقة: الأردن يبني أكبر محطة لتوليد الكهرباء في العالم من الصخر الزيتي، خط شحن جوي إلى سوريا عبر لبنان، مصرف لبنان المركزي يعتمد منصة جديدة لسحب النقد الأجنبي، سلطنة عمان تستعد لاستئناف استيراد الغاز من إيران.