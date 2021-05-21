سوريا تطلق خط شحن جوي نحو العالم

أعلن مطار حلب الدولي، افتتاح خط شحن جوي بين سوريا والعالم عبر مطار بيروت الدولي.
وحول أهمية هذه الخطوة قالت الخبيرة الاقتصادية السورية، نسرين زريق لـ "قوانين الاقتصاد":
"هذا الخط هام جدا لأنه سيسهم بدعم الاقتصاد وقيمة الليرة السورية ونمو الناتج المحلي، وبالرغم من أنه سيكون أكثر تكلفة من الشحن البحري إلا أنه يبقى الأكثر أمانا كما أنه يوفر الوقت ولايمكن اعتراضه كما يحدث في المعابر المائية".
الأردن يشغل أكبر محطة في العالم لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي:
"بدأت شركة العطارات للصخر الزيتي توليد الطاقة الكهربائية باستخدام آلية حرق الصخر الزيتي لتصبح بذلك أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم معتمدة على هذه الطريقة".
حول هذا الموضوع قال خبير الطاقة الأردني، عامر الشوبكي لـ"قوانين الاقتصاد":
"هذه المحطة ستؤمن للأردن أكثر من 16% من حاجته من الكهرباء يوميا، وبما أن لدى المملكة خامس أكبر مخزون من الصخر الزيتي في العالم، فإن ذلك سيقلل من الاعتماد على استيراد الغاز من إسرائيل، ويوفر مزيد العملة الأجنبية لصالح البنك المركزي، بعد تقليص فاتورة المستوردات".
التفاصيل في التسجيل الصوتي.
إعداد وتقديم: نغم كباس
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