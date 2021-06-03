روسيا وقطر توقعان عشرات الصفقات

نناقش في هذه الحلقة فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية من 2 وحتى 5 من يونيو/ حزيران الجاري بمشاركة عربية من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسوريا ومصر ودول أخرى.

وحول هذه المشاركة قال مدير رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن فهد آل ثثاني لـ"سبوتنيك":

"إن عشرات الصفقات ومذكرات التفاهم ستوقع مع الجانب الروسي وفي عدة مجالات كالزراعة والتكنولوجيا والطب. كما نرغب في مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الخبرة الروسية في تنظيم كأس العالم الذي تستضيفه قطر."

وعلى خلفية المنتدى وقع مركز "قطر ديبيت" ومركز التعاون الروسي القطري مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي والتبادل الثقافي. ووقعها عن الجانب القطري مدير "قطر ديبيت" الدكتور عبد الرحمن السبيعي، وعن الجانب الروسي المدير العام لمركز التعاون الروسي القطري ديانا شارمادوفا.

وحول أهمية هذه المذكرة قال مدير"قطر ديبيت" الدكتور عبد الرحمن السبيعي لـ"سبوتنيك":

"إن هذه المذكرة ستفتح آفاقا لتعاون الشباب الروسي والقطري واستقطاب الروس الناطقين باللغة العربية إلى الدوحة. وكذلك التبادل الطلابي والمشاركة بالفعاليات والمهرجانات".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس