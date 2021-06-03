الهاشمي لـ"سبوتنيك": لدى الإمارات وروسيا فرصة ذهبية لتوطيد العلاقات

نناقش في هذه الحلقة: توقيع بورصتي قطر وموسكو اتفاقية تعاون مشتركة، ومشاركة إماراتية في منتدى بطرسبورغ الدولي.

أكدت وزيرة التعاون الدولي والمديرة التنفيذية لـ "إكسبو دبي" الإماراتية ريم الهاشمي، خلال لقاء مع "قوانين الاقتصاد"، أنها تزور المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ الروسية للقاء المسؤولين الروس بهدف تعزيز العلاقات في مجال الاستثمار والتجارة وتبادل المعلومات والتكنولوجيا.

وقالت الوزيرة الهاشمي: "العلاقه القوية المبنية بين المؤسسات الإماراتية والروسية شجعتنا كثيرا لذلك نرى أنه لدينا فرصه ذهبية في تعميق العلاقات التجاريه والاستثمارية".

بورصتا قطر وموسكو توقعان اتفاقا يتعلق بأسواق المال العالمية

وقعت بورصة قطر اتفاقية مع بورصة موسكو لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التبادل المصرفي والأوراق المالية.

وحول هذا الموضوع قال المدير التنفذي لبورصة قطر راشد بن علي المنصوري لـ"سبوتنيك":

إن "كلا الجانبين أعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات العالمية، وإن هذه الوثيقة التي تم توقيعها اليوم ما هي إلا توثيق للتعاون الدائم بين بورصة البلدين، وهذا التعاون في الأوقات الراهنة غاية الأهمية" مشيرا إلى أن هناك زيادة في التبادل التجاري بين روسيا وقطر خلال السنتين الأخيرتين بمعدل 40% وقد تعدى الـ 200 مليون دولار، وأن الطرفين يطمحان إلى زيادة هذا التبادل العائد بالفائدة على كلا البلدين".

وشدد المنصوري على "أهمية تكثيف الجهود لدى الطرفين للتغلب على الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا، وأن هذا التعاون سيعود بالفائدة على البلدين وعلى أسواق المال كافة".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس