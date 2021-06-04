وزير الاقتصاد الإماراتي: علاقتنا مع روسيا راسخة وبحثنا التعاون في مجالات جديدة

نخصص الحلقة للحديث عن فعاليات اليوم الثالث من المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وعلى هامش المنتدى قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري لبرنامج "قوانين الاقتصاد":

"وجودنا مهم لأن علاقتنا مع روسيا مرسخة وتعتبر الإمارات الأولى بالتعاون الاقتصادي مع روسيا في منطقة الخليج والثانية عربيا وبحثنا خلال المنتدى التعاون في مجال السياحة الطبية وقطاع الصحة في ظل الجائحة والبنية التحتية وبناء الموانئ."

المشاط: سيتم افتتاح مشروع الضبعة النووي 2023

أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط أن "التعاون المصري مع روسيا سيتعدى القطاعات المعمول بها حاليا ليشمل قطاعات جديدة".

وخلال لقاء خاص مع "قوانين الاقتصاد"، كشفت الوزيرة أنه "سيتم افتتاح مشروع الضبعة للطاقة النووية والذي يجري بالتعاون مع روسيا سيتم في عام 2023".

التفاصيل كاملة في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس