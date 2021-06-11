خبير: لبنان لايحتاج قروضا تودي به إلى الإفلاس

نناقش في هذه الحلقة: باريس تعتزم وضع آلية مالية للبنان، أرامكو تصدر صكوكا على ثلاث شرائح، روسيا ومصر توقعان اتفاقية بشأن الكهرباء.

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تعمل مع شركاء دوليين على إنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية.

حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي اللبناني، إيلي يشوعي لـ "قوانين الاقتصاد": "لم يوضح ماكرون طرق تنفيذ هذه الآلية الدولية التي يتحدث عنها، وهذا الأمر طبيعي وسط عجز السلطة السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان، من الطبيعي تدخل الخارج في شؤوننا الداخلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى، لكن في لبنان يوجد اقتصاديون كبار قدموا اقتراحات كثيرة بطريقة موضوعية وقدمنا آلية منذ زمن بعيد لعصرنة وتحديث الخدمات العامة في البلاد وبشتى القطاعات من الكهرباء والمياه ومعالجة النفايات وغيرها، وإنشاء مشاريع كمطار آخر أو مشاريع سياحية على البحر بوساطة استشاريين دوليين وبالمزايدة لحساب الدولة اللبنانية، هناك شركات مهتمة بمشاريع في لبنان وتطوير قطاعاته".

وأضاف يشوعي: "إن أراد ماكرون جلب مساعدات مالية لنا فنحن غير مستعدين أو قادرين على تحمل ديون وآليات جديدة، هذه القروض التي يقترحونها هي ديون وليس بوسعنا سدادها وبالتالي سنغرق في دين جديد سينتهي بإعلان إفلاس لبنان".

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إعداد وتقديم: نغم كباس