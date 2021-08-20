الطاقة الشمسية... بديل أم حل مؤقت

نناقش في حلقة هذا الأسبوع من "قوانين الاقتصاد": لبنان يبدأ باستيراد الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا، اقتصاد أفغانستان وموارده، سوريا تلجأ للطاقة الشمسية، مصر تسعى للربط الكهربائي مع أوروبا.

تحاول الحكومة السورية إيجاد حلول لأزمة الكهرباء في البلاد من خلال الانتقال إلى الطاقة النظيفة وإطلاق مشروعات للطاقة الشمسية فما مدى نجاعتها؟

ناقشنا هذا الموضوع مع المحلل الاقتصادي السوري، فادي عياش الذي قال لـ "قوانين الاقتصاد": "البدائل المطروحة لن تكن مجدية إن كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ولا يمكن أن تكون بديلا عن الوقود الأحفوري، حتى في العالم المتقدم وحسب إحصائيات 2020 فإنهم يعتمدون على الطاقة الشمسية بنسبة 3.3% وعلى طاقة الرياح بنسبة 9.9% فقط، لذلك في سوريا أيضا لن تكون مجدية بسبب تكاليف التشغيل وكفاءة الألواح واستمراريتها، والمشروعات التي تطرحها الحكومة تمولها بقروض ميسرة وهي لن تكون بغاية الإنارة بل لربطها بالشبكة العامة، ورغم ذلك تبقى المشكلة الرئيسية هي كيف سنخزن هذه الطاقة حتى الليل دون الاعتماد على البطاريات التي تعتبر غير مجدية على الإطلاق".

لبنان نحو حل أزمة الوقود

بدأت بوادر حل أزمة الوقود في لبنان بعد موافقة الولايات المتحدة على تسهيل وصول الغاز المصري إلى شمالي البلاد عبر الأردن وسوريا.

عن هذا الموضوع يقول المحلل الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة، عامر الشوبكي لـ "قوانين الاقتصاد":" إعادة تفعيل خط "الغاز العربي" سيساعد كثيرا بحل أزمة الوقود في لبنان كما أن الأردن يستطيع إمداد لبنان بـ1400 ميغاواط من الطاقة التي تنقصه لتوليد الطاقة الكهربائية لكن بعد التفاهم مع الجانب الأمريكي لتجنيب الأردن العقوبات وقانون قيصر وربما سيسهم ذلك باستفادة سوريا أيضا".

إعداد وتقديم: نغم كباس