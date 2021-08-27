"طالبان" تطمح لدخول النظام المصرفي العالمي

نناقش في هذه الحلقة: قطع العلاقات بين المغرب والجزائر كيف ستؤثر على اقتصاد البلدين؟ "طالبان" تبدأ بإعادة العمل بالنظام المصرفي، تفاقم أزمة المحروقات في لبنان.

أعلنت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا وعدد من دول العالم)، أن البنوك في أفغانستان ستستأنف عملها، كما أنها عينت حاكم بالنيابة لـ "مصرف أفغانستان" بغرض تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس.

وحول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الاقتصادية والأفغانية، حيدر عبد الله عصفور لـ "قوانين الاقتصاد":

"من الصعوبة أن تتعامل "طالبان" مع النظام المصرفي العالمي الذي يعتمد على ضبط حركة الأموال ومراقبتها و"طالبان" تعتمد على زراعة وتجارة الحشيش، لذلك لايمكن أن تدخل في حركة الأموال لأنها تمتلك ملفات سوداء في هذا الصدد، خاصة مع وجود ضوابط وقوانين جديدة وضعها المجتمع الدولي لمراقبة غسيل الأموال وأموال الإرهاب".

تفاقم أزمة الوقود في لبنان

تتفاقم أزمة المحروقات في لبنان ما أدى إلى إغلاق مستشفيات ومقاه وأفران بسبب عدم توفر الوقود أو الكهرباء.

وبخصوص هذه الأزمة، قال الخبير الاقتصادي اللبناني، جاك صراف لـ"قوانين الاقتصاد":

"الأزمة ليست أزمة نفط فقط هي أزمة انهيار كافة القطاعات ولبنان يستورد بين 4.5 -5.5 مليار دولار مشتقات نفطية، ولكن المشكلة الكبيرة تهريبها إلى سوريا والحل لن يتم بإمدادات إيرانية أو عراقية بل بتشكيل حكومة تحقق الاستقرار".

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إعداد وتقديم: نغم كباس