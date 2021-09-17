العراق يستعين بمجلس التعاون الخليجي لتأمين الكهرباء... هل يستغني عن الغاز الإيراني؟

نناقش في حلقتنا اليوم الموضوعات التالية: انخفاض سعر صرف الدولار في لبنان بعد تشكيل الحكومة ورفع الدعم عن البنزين؛ العراق يطلب الكهرباء من مجلس التعاون الخليجي؛ مصر توقع مع كل من قطر وليبيا عددا من الاتفاقيات؛ أوكرانيا تعلن استعدادها تجديد عقد ترانزيت الغاز مع روسيا وبولندا ترفض.

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في المملكة العربية السعودية خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي موضوع الربط مع الشبكة الكهربائية الخليجية وتزويد العراق من خلالها بالطاقة.

واستبعد المحلل الاقتصادي العراقي، علاء الفهد خلال حديث لـ "قوانين الاقتصاد" أن يكون لدى العراق إمكانية الاستغناء عن الغاز الإيراني وتعويض النقص من دول مجلس التعاون الخليجي.

وعن الأسباب قال الفهد:

"السبب أن هناك مشاكل في الربط، وأيضا مشاكل في تجهيز الطاقة لأن الطاقة المجهزة من دول مجلس التعاون الخليجي فولط فيها منخفض أي نحو 110 فولط، وبالتالي يحتاج العراق إلى أجهزة خاصة برفع قدرتها لتناسب الكهرباء في العراق وهي 220 فولط".

رفع الدعم عن البنزين في لبنان

هوى سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ في السوق الموازية ليلامس الـ 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد تشكيل الحكومة. فيما أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، رفع سعر البنزين 38%.

حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي اللبناني، جمال واكيم لـ "قوانين الاقتصاد":

"رفع الدعم في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية سيؤدي إلى رفع أسعار جميع السلع المتعلقة بالنقل مما سيضغط على المواطن، ولكن وصول النفط الإيراني سيساهم في ضرب المحتكرين إلى حد وبالتالي خفض الأسعار ولو نسبيا، أما فيما يتعلق بانخفاض سعر صرف الدولار بعد تشكيل الحكومة فهذا دليل على وجود مضاربين يستخدمون المسألة كورقة ضغط سياسي".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس