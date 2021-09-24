خبير لبناني: الحديث عن انقطاع تام للكهرباء تهويل

الموضوعات: الولايات المتحدة تطالب روسيا بتمرير الغاز إلى أوروبا، مباحثات إماراتية سورية للتعاون في مجال الطاقة والمياه، لبنان يرفع أسعار الوقود مجددا وتحذيرات من انقطاع كامل للكهرباء.

لا يزال لبنان يقف أمام عقبات اقتصادية كبيرة، في ظل زيادة أسعار الوقود والتحذيرات من انقطاع الكهرباء بشكل تام في الفترة المقبلة، بعد نفاذ كامل مخزون المحروقات من مرسسة الكهرباء الوطنية.

حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي اللبناني، كمال حمدان لـ"قوانين الاقتصاد":

"إن الأمر كان متوقعا منذ نحو عام، لإعادة النظر في ترشيد الدّعم أو تخفيفه بشكل تدريجي أو إلغائه بشكل تام، وخاصة عن المازوت وإبقائه على القمح، وبالنسبة للكهرباء طيلة شهر لم نشعر بوجودها في لبنان، حيث أنّ مدّة التّغطية كانت ساعة أو ساعتين في بيروت ومعظم الأسر تكيّفت مع تأمين الكهرباء بواسطة المولّدات والطاقة الشمسية، وكل ما يجري من حديث بخصوص انقطاع كامل للتيار الكهربائي هو تهويل. هناك أيضا غاز مصري ونفط مقايض مقابل مشتقات نفطية خفيفة من العراق، ومفاوضات ستجري مع صندوق النقد الدولي، الركن الأهم يكمن في زيارة رئيس الحكومة إلى باريس والبدء بتطبيق مشروع "سيدر" وقيمته 11 مليار دولار على مدى 8 سنوات".

واشنطن تتهم موسكو بالتسبب في أزمة غاز في أوروبا وبرلين تنفي

زعمت الولايات المتحدة أن شركة "غازبروم" الروسية رفضت تأمين صادرات إضافية من الغاز عبر الأراضي الأوكرانية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. وهو ما نفاه كل من الكرملين وألمانيا مؤكدين أن روسيا تفي بجميع التزاماتها بموجب العقود المبرمة.

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حول هذا الموضوع قال ألكسي زودين، المحاضر الأول في معهد موسكو الحكومي التابع لوزارة الخارجية الروسية لـ"قوانين الاقتصاد":

"يمكننا اعتبار هذه المطالب أداة سياسية، للضغط على روسيا ولاسيما أنه لا توجد أي أسس قانونية تلزم لشركة "غازبروم" بالتصرف وفق ماتطالب به وزارة الخارجية الأمريكية. من المعروف أنه في إطار الوضع الحالي في أوروبا، تفي الشركة بالتزاماتها التعاقدية بالكامل والأمر متروك لها كي تقرر ما إذا كانت ستزيد الإمدادات أم لا ومن خلال أي طرف آخر ستزيد إمداداتها. مرة أخرى، يتم تحميل روسيا مسؤولية أزمة الغاز في أوروبا، على الرغم من أن روسيا ليست سبب هذه الأزمة. هنا، تحاول الولايات المتحدة أن تلعب دور الأخ الأكبر لأوكرانيا في التصرف من موقع القوة".

إعداد وتقديم: نغم كباس

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