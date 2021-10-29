الانقلاب يعمق جراح الاقتصاد السوداني

الموضوعات: بوتين يسهم بانخفاض أسعار الغاز 6%، الاقتصاد السوداني تحت ضغط الانقلاب العسكري، البنك الدولي سيمول نقل الغاز المصري إلى لبنان، الرياض تستضيف منتدى الاستثمار العالمي.

زاد الانقلاب العسكري الأخير الحاصل في السودان من حدة الأزمة الاقتصادية، لاسيما وأن بعض الدول الكبرى أوقفت مساعداتها المالية للبلاد. فما تأثير الانقلاب ووقف المساعدات المالية على الاقتصاد السوداني؟

أجاب عن هذا السؤال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إذ قال لـ"قوانين الاقتصاد":

"الاقتصاد السوداني مأزوم منذ البداية، فثورة ديسمبر اندلعت بسبب غياب الخبز والوقود والحكومة ورثت هذا الوضع ووصل التضخم إلى 400% ليأتي الانقلاب ويعمق الأزمة، فالسودان يحتاج إلى معونات ومساعدات من المجتمع الدولي ومن الدول الإقليمية كالإمارات والسعودية، لقد أصبح هم المواطن السوداني تدبر أمره للبقاء على قيد الحياة، والوضع الآن يزيد الضائقة على المواطنين خاصة مع توقف المساعدات المالية الغربية، ها هي الولايات المتحدة أوقفت إرسال 700 مليون دولار كانت مقررة للسودان، وكذلك ألمانيا والبنك الدولي وأمريكا اتصلت بدول إقليمية لثنيها عن مساعدة السودان في ظل الحكم العسكري كي لا تذهب الأموال للجيش وهذا سيزيد الضغط على الشعب".

بوتين يسهم بخفض أسعار الغاز في أوروبا

شهدت أسعار الغاز في أوروبا تراجعا بنسبة 6% إلى دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب بعد أن أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشركة "غازبروم" الروسية بزيادة إمدادات الغاز الروسي لمحطات التخزين الأوروبية. في الوقت الذي طالبت فيه بولندا خفض أسعار الغاز الروسي.

حول هذا الموضوع قال مدير القسم التحليلي في شركة "ريغيون" للاستثمار، فاليري فايزبرغ، لـ"سبوتنيك":

"إن طلب الشركة البولندية يبدو غريبا بعض الشيء على خلفية ما يحدث في قطاع الطاقة. نحن نرى الآن كيف أن تكلفة الغاز في أوروبا مرتفعة في سوق المبيعات، وعلى الأغلب، أسعار العقود سترتفع بشكل ملحوظ الآن وفي عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، يتعارض هذا إلى حد ما مع الاعتبارات التي عبر عنها الجانب البولندي سابقا، حول أنهم لا يحتاجون إلى الغاز الروسي، وأنهم سيتنازلون عنه، وليست هناك حاجة لتمديد الاتفاقية الحالية".

التفاصيل في الملف الصوتي.

تقديم: نغم كباس

إعداد: حيدرة عجيب