اتحاد صناعي بين العراق ومصر والأردن والمنتجات الروسية حاضرة

الموضوعات: روسيا تطلق الروبل الرقمي، اتفاق مصري عراقي أردني لتحقيق التكامل الصناعي، الولايات المتحدة تهدد السعودية بسحب الاستثمارات.

وقعت الأردن، مع مصر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والعراق.

وحول أهمية هذه الاتفاقية قال المحلل الاقتصادي المصري، الدكتور أحمد نجار لـ"قوانين الاقتصاد":

"حجم هذه السوق ضخم جدا يضم نحو 150 مليون نسمة وهذا سيسهم في استنهاض صناعات كثيرة وفي كل المجالات حتى كبيرة الحجم كصناعة السيارات، لدى مصر إنتاج صناعي ضخم في قطاع الزراعة، والعراق له تاريخ عريق في صناعة النفط وتكريره والحديد والإسمنت، والأردن في صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية، والأهم هنا هو استقطاب استثمارات لصناعات عالية التقنية التي تفتقر لها هذه الدول الثلاث عن طريق الارتباط بأطراف خارجية أجنبية ترغب بالمشاركة كالصين وروسيا خاصة وأن روسيا تبني مدينة صناعية كبيرة في مصر مما سيتيح أن تصل هذه المنتجات إلى العراق والأردن أيضا".

روسيا تدعم الاقتصاد بالروبل الرقمي

تعتزم روسيا إصدار روبل رقمي ليصبح وسيلة دفع إلى جانب الروبل العادي.

وحول هذا الموضوع قال لـ"قوانين الاقتصاد"، رئيس مجلس جمعية الأموال الإلكترونية وتحويل الأموال في جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية، فيكتور دوستوف:

"النظام المالي مرتبط بالبنوك التجارية الخاصة، أي أن أموالك تكون موجودة في بنك تجاري خاص، وتدار بالفعل من قبله. يمكن تمثيل الروبل الرقمي بطريقة تقدمه الدولة بها، أي البنك المركزي. تعمل الدول على إنشاء هذه العملات الرقمية لأسباب عديدة. أولا، للتحكم في الشؤون المالية، نظرا لأنه سيتم تنفيذ جميع المعاملات المالية في البنك المركزي، فسيتم التحكم فيها ومراقبتها من دون أي وسطاء. وأيضا تحصل الدولة بشكل أساسي على فرص جديدة للسيطرة على الشؤون المالية. هناك شيء من هذا القبيل نسميه النقود الملونة. على سبيل المثال، من الممكن إصدار المخصصات المالية للاطفال بالروبل، بحيث تكون مثلا باللون الأزرق ويتم صرفها فقط في المتاجر المخصصة للأطفال وهذا يعني أنه بإمكانك شراء عربة للأطفال بهذه العملة وليس سجائر، هكذا عملة إلكترونية يكون التحكم بها بسهولة وتعبر الحدود الدولية، يوجد الآن بعض المشاريع لتنظيم المدفوعات الدولية على أساس العملات الرقمية".

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إعداد وتقديم: نغم كباس