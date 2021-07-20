تسجيل
15:06 GMT20 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مساحة حرة

    بعد إجازة اتفاقية سيداو... هل تحصل المرأة السودانية على حقوقها؟

    مساحة حرة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio-open-discussion/202107201049618278-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%9F/

    يستعد السودان للمصادقة النهائية على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، المعروفة باسم "سيداو"، لإجازة الاتفاقية بشكل نهائي من أجل استكمال الانضمام لها، وسط جدل كبير في الشارع السوداني بشأن طبيعة الحقوق التي ستحصل عليها المرأة في البلاد بموجب هذا الالتزام الدولي.

    وقالت مصادر إعلامية إن هناك اتجاه للمصادقة النهائية على الاتفاقية، خلال أسابيع، بعد أن أجاز مجلس الوزراء في وقت سابق قرار الانضمام إلى الاتفاقية مع التحفظ على 3 مواد.

    وتشمل المواد التي تحفظ عليها السودان في اتفاقية "سيداو"، المادة 2 التي تحض على المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية، والمادة 16 المتعلقة بالمساواة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة،

    نساء خلال الاحتجاجات في الخرطوم بمناسبة مرور الذكرى الأولى على أحداث السوادن، 23  مايو/ أيار 2020
    © AFP 2021 / Ashraf Shazly
    جدل في الشارع السوداني بعد تصديق الحكومة على اتفاقية "سيداو" المتعلقة بوضع المرأة
    والتي تمنع زواج القاصرات، كما تحفظ السودان أيضا على جزء من المادة 29 الذي يلزم الدول الأعضاء اللجوء إلى التحكيم الدولي حال نشوب أي خلاف حول تفسيرات بنود الاتفاقية.

    وتتزامن مصادقة السودان على الاتفاق مع تفاهمات دولية مع السودان، من بينها إعفاء نادي باريس للسودان من الديون المستحقة عليه بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار. 

    كان مجلس الوزراء السوداني أجاز في أبريل/ نيسان أيضا بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

    يذكر أن الرئيس المعزول عمر البشير، المحسوب على تيار الإسلام السياسي، كان يرفض بشدة الانضمام إلى اتفاقية "سيداو" رغم المطالبات المستمرة لجماعات حقوق المرأة داخل السودان وخارجه.

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال د. حسن مكي استاذ الدراسات الأفريقية بالجامعات السودانية إن:

    "المرأة السودانية في وضع متقدم بالنسبة للمرأة العربية والمرأة الأفريقية، لأن المرأة تحتل منصب رئيس القضاء أعلى سلطنة قضائية في البلاد، وهي أيضا حاكمة إقليم، ووزيرة، ونسبة الطالبات في كليات القمة أكبر من الطلاب، لذا فإن اتفاقية "سيداو" تحصيل حاصل، إلا أن هناك قضايا اشكالية مثل حرية المرأة في جسدها، وهي قضية معقدة ومثار جدل في الدول المتقدمة أيضا، كذلك الحرية الجنسية، وهي مسألة موجودة في الثقافة الأوروبية منذ القدم إلا أن الأمر في السودان مختلف، لكن المرأة في السودان تحصل على حقوقها المدنية والسياسية".

    وحول الجدل في الشارع السوداني بشأن الاتفاقية قالت الكاتبة الصحفية شمائل النور إن:

    "إجازة اتفاقية سيداو خطوة كبيرة باتجاه وضع إجرائي يسمح بتعديل القوانين والمواد التي تتعارض مع حقوق المرأة، لكن بالنظر للخطوات التي قامت بها الحكومة هناك قلق باعتبار انها كانت مطلب للمجتمع الدولي، وليست رغبة حقيقية لحكومة ما بعد الثورة، إلا أنها خطوة كبيرة في طريق صعب، وهناك تعقيدات كثيرة حول حقوق المرأة في مجتمعنا المحافظ، وتوجد جماعات سياسية بخلفيات اسلامية كانت في الحكم وهي الآن في المعارضة ستستخدم  بعض بنود الاتفاقية سياسيا لتهييج المجتمع خاصة حول النصوص التي تقاطع مع الشريعة الإسلامية".

    لكن هل حققت الاتفاقية على مدار خمسة عقود نوعا من المساواة بين المرأة والرجل وألغت التمييز، حول هذه النقطة قالت الأميرة حياة أرسلان رئيسة هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني بلبنان:

    "إن "سيداو" غيرت كثير من المفاهيم وأقرت عالميا في المؤتمرات الدولية ضرورة المساواة، وهذه خطوة كبيرة خاصة أن معظم الدول وقعت على الاتفاقية، لكن القوانين بمفردها لا تجدي بدون تحضير النفوس والأفكار لها، ويتعين في هذا الخصوص إطلاق حملات التوعية على المستوى القانوني والاجتماعي، والأمر يبدأ دائما من داخل الأسرة، ويتعين أيضا أن تتم هذه الجهود بالتوازي، ولن يحتاج تغيير الثقافة إلى أزمنة طويلة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي".

     إعداد وتقديم: جيهان لطفي

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ماكس 2021
    افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021"
    نشر صواريخ فرط الصوتية الأمريكية في أوروبا
    روسيا تحذر أمريكا من نشر صواريخ فرط صوتية أمريكية في أوروبا
    إنفوجرافيك... شروط يجب توافرها في الأضحية
    شروط يجب توفرها في الأضحية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك