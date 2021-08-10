تسجيل
15:09 GMT10 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مساحة حرة

    موسيقى تشبه حبوب الهلوسة... المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب

    مساحة حرة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio-open-discussion/202108101049812631-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/

    لم تعد المخدرات تقتصر على الحشيش والكوكايين والهيرويين وغيرها، بل تعدته ليصبح لدينا ما يعرف بالمخدرات الرقمية، حيث وجد بعض المستخدمين طريقاً لاستعمال التكنولوجيا في اختراق الدماغ البشري وخلق حالة من الشعور بالسعادة غير حقيقي ومؤقت، لتجذب الملايين من الشباب حول العالم وتبدأ في التغلغل إلى المجتمعات العربية.

    المخدرات الرقمية هي عبارة عن موجات متناغمة بطبقات مختلفة تؤثرعلى الخلايا العصبية بنفس تأثير المخدرات المعروفة بل أشد فتكا، ويصفها البعض بأنها موسيقى تشبه حبوب الهلوسة، وتحظى  فيديوهات موسيقى الهلوسة على "يوتيوب" بنسب مشاهدات عالية، مع تعليقات لمدمنين من جنسيات عربية.

    وتختلف أنواع هذه المواد الموسيقية فبعضها يعمل على خلق حالة من الهدوء والاستسلام، والبعض الآخر يعمل على تنشيط وإثارة العقل البشري، وخلق حالة من اللاشعور المؤقت بخلاف أنواع أخرى تعمل على تنشيط الحركة وعدم الثبات.

    تعليقا على هذا الموضوع قال أستاذ الإعلام الرقمي، الدكتور غسان مراد، إن:

    "إن المخدرات الرقمية ظهرت منذ حوالي 15 سنة وأخذت حيزا في الولايات المتحدة أولا ثم فرنسا، وبدأ الحديث عنها في وسائل الإعلام، واعتمدت على تقنية قديمة تسمى "النقر بالأذنين" اكتشفها العالم الألماني هينريش دوف".

    وأكد مراد أن: "المخدرات الرقمية ليست خطيرة بذاتها، ولكن خطورتها تكمن في إمكانية أن تؤدي إلي إدمان المخدرات التقليدية، وهي بحاجة إلى سياق اجتماعي معين لكي يكون لها تأثير علي تشويش الدماغ، إلا أنها ليست منتشرة بشكل كبير في العالم العربي".

    من جانبها، قالت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي: "إن المخدرات الرقمية هي نوع من الموسيقى يستخدم ذبذبات معينة تؤثر على أجزاء محددة من خلايا المخ، وانتشرت في الغرب حيث أدمنها الشباب، ولا يتساوى هذا النوع من المخدرات مع نظيرتها التقليدية من حيث تأثيرها السلبي".

    وأشارت العوضي إلى أن: "أي شيء يدعو الإنسان لترك حياته الطبيعية والذهاب للإنترنت سواء كان الألعاب الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر إدمانا".

    هذا وقال المايسترو هشام جبر، إن: "استخدام الموسيقي كمخدر للتأثير في وعي الإنسان طريقة قديمة جدا، ففي الثقافة الشعبية المصرية توجد فكرة (الزار) الذي يهدف إلى إخراج الأرواح الشريرة من الجسم عن طريق الإيقاعات العالية"، مضيفا أن: "هناك منطقة محددة في المخ تتعرف وتتلقى الموسيقي، ومع إيقاعات وذبذبات معينة يتم التأثير على هذه المنطقة، كما أكد أن هذا النوع من المخدرات ليس منتشرا بشكل كبير في مجتمعاتنا العربية".

    للمزيد تابعوا برنامج مساحة حرة.

    إعداد وتقديم: دعاء ثابت

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروسيتان سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا أثناء فقرتهن للسباحة الإيقاعية في أولمبياد طوكيو 2020، 4 أغسطس 2021
    نصف الكرة الأرضية يحترق... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    بريطانيا تستعين بالجيش لتوفير الغذاء في المتاجر
    بريطانيا تستعين بالجيش لتوفير الغذاء في المتاجر
    كم تدفع الدول للرياضيين الحاصلين على ميدالية أولمبية؟
    كم تدفع الدول للرياضيين الحاصلين على ميدالية أولمبية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك