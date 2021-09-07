تسجيل
13:37 GMT07 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مساحة حرة

    هل يسهم تقنين تجارة السلاح في ضبط المشهد أم يسرع الانتشار؟

    مساحة حرة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio-open-discussion/202109071050072348-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%9F/

    بعد جدل ساخن حول شحنة أسلحة وصلت الخرطوم قادمة من إثيوبيا، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أن الأسلحة التي نقلتها إحدى طائراتها إلى مطار الخرطوم مطلع الأسبوع، هي شحنة "قانونية وتجارية" لأسلحة صيد، وأكدت الخرطوم ذلك بعدما أعلن الإعلام الرسمي السوداني في وقت سابق أن سلطات المطار صادرت الشحنة.

    كانت سلطات الجمارك السودانية قالت إن "الشحنة تحتوي على أسلحة ومناظير رؤية ليليّة"، فيما قالت وزارة الداخلية السودانية إنها "تحتوي على بنادق رصاص". وأوضحت وسائل الإعلام السودانية إن هناك شكوكا "حول نوايا استخدام هذه الشحنة في جرائم ضد الدولة"، وسط خلافات بين الدولتين حول ملفات سد النهضة والحدود والحرب في تيغراي، وخلافات بن أجهزة الدولة السودانية بشأن صلاحيات التعامل مع هذه الشحنة.

    وتعد صفقات تجارة السلاح من أغلى الصفقات رواجا في العالم بسبب الحروب والنزاعات خاصة في الشرق الأوسط. ويقدر تقرير لمنظمة العفو الدولية عدد الأسلحة الصغيرة الجديدة والذخائر التي يجري

    ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان
    © REUTERS / Samir Bol
    هل بات السلام مهددا في جنوب السودان بعد التصعيد المسلح داخل الحركة الشعبية؟
    تصنيعها سنويا في العالم بـ 8 ملايين سلاح و15 مليار طلقة ذخيرة، فيما تزيد قيمة التجارة الدولية المصرح بها في الأسلحة الصغيرة والذخائر عن 7.1 مليار دولار.

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال الدكتور علي النشمي المؤرخ وأستاذ علم الاجتماع العراقي إن:

    "سهولة وصول السلاح إلى الأفراد جريمة كبرى ويؤدي إلى وصوله إلى أيدي عابثة، كما حدث في دول كثيرة، وتجربة قانون حمل السلاح في العراق، لم تؤدي إلى أي نتيجة في وجود انفلات على مستويات كثيرة" مرجعا سبب انتشار السلاح في المجتمعات العربية إلى "الاعتماد على ثقافة البطولة والتغني بالأمجاد في المعارك والقتل، وهي ثقافة متجذرة وغذتها القيم العشائرية وبعض القيم الحديثة كغسل العار وغيرها ما أدى إلى الوصول إلى هذا المرحلة من العنف في المجتمع".

    وأكد النشمي إنه يتعين لضبط المشهد "وجود ثقافة جديدة، وبناء اقتصادي جديد يكرس قوة القانون، والتي ستكون رادعة، وتقلل استخدام السلاح، لكن القوانين لا تؤثر كثيرا في المجتمعات المتخلفة" مشيرا إلى أن "القوانين المنضبطة تساعد على الحد من انتشار السلاح، لكن لا توجد لدينا قوانين كافية ولا قدرة على ضبط السلاح".

    وحول الجدل الدائر في السودان بشأن شحنة الأسلحة قال د. حسن مكي أستاذ الدراسات الأفريقية بالجامعات السودانية:

    "هناك عدم ثقة بين السودان وإثيوبيا، ويريد الإعلام مزيدا من الإثارة، كذلك هناك صراع على السلطة داخل السودان وتريد بعض الأطراف رفع أسهمها لهذا تم استخدام القضية لأغراض سياسية".

    وأكد مكي أن "السودان لديه بالفعل 6 ملايين قطعة سلاح، وستة جيوش تمتلك الكثير من قطع السلاح، التي تم تهريبها من ليبيا ووجود شحنة اسلحة قانونية لم يؤثر على نشاط المليشيات" مشيرا إلى ان انتشار السلاح في السودان يرجع إلى "وجود أجندة عالمية غذتها الاستخبارات الغربية لتقسيم السودان وساهم فيها الجوار غير المستقر للسودان الذي يعوم على بحيرة من السلاح غير المشروع".

    وأكد دكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، أن:

    "الفترة المقبلة لن تشهد خطوات باتجاه تقنين السلاح حيث أن من ينتج السلاح هو الغرب وهو الذي يتحكم في الإعلام ولديه مصلحة في زيادة الانفاق وتعزيز دخلة".

    وأوضح الأحمد أن "لوبيات صناعة الأسلحة تحاول التأُثير على سيكولوجيا الناس لإيجاد رغبة في الدفاع عن النفس ما يشكل حالة خطيرة في بنية العقل البشري دفعت الدول التي يفترض أن توجه رؤوس الأموال نحو التنمية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط إلى أن تكون الأكثر إنفاقا على السلاح، وهذا الخلل البنيوي تغذيه منظومة الأخبار التي تتحكم بها صناعة الأسلحة بما في ذلك هوليود" مشيرا إلى أن استخدام السلاح "يجب أن يكون حق حصري للدولة والقائمين على حماية القانون".

    إعداد وتقديم: جيهان لطفي

    الكلمات الدلالية:
    أخبار سد النهضة الإثيوبي, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المقاول السوري، إبراهيم كمال، يقف وسط الإطارات التالفة المعدة لإعادة تدوير في منطقة السالمي، الكويت 4 سبتمبر 2021
    أكبر مقبرة للإطارات في العالم تبدأ بالانحلال
    الهوية الأوروبية في خطر
    الهوية الأوروبية في خطر
    معلومات عن مروحيات شينوك الأمريكية التي استولت عليها طالبان
    معلومات عن مروحيات "شينوك" الأمريكية التي استولت عليها طالبان
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك