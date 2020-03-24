جهاز يرصد بدايات ألزهايمر... تحويل جثث الموتى إلى سماد بشري... الرجل اللانهاية

شركة أمريكية تستعد لبدء تقديم خدمة تحويل جثث الموتى إلى "سماد بشري"، بهدف توفير جنازات صديقة للبيئة.

وباحثون أمريكيون يحذرون من أن توفر روبوتات تقدّم خدمات جنسية تعمل بالذكاء الصناعي، يشكل خطرا نفسيا وأخلاقيا متزايدا على الأفراد والمجتمع.

وحرارة القارة القطبية الجنوبية "أنتركتيكا" تتجاوز 20 درجة مئوية لأول مرة، بعد أن سجل الباحثون الحرارة إلى 20.75 درجة مئوية على جزيرة قبالة ساحل القارة.

كذلك في هذه الحلقة نتحدث عن الرجل الذي عرف اللانهاية، وهو عالم الرياضيات الهندي، سرينيفاسا رامانوجان، الذي قدم إلى إنجلترا في أوائل القرن الـ 20 وساعده أستاذ الرياضيات البريطاني البارز، جي هاردي، على استكشاف نظرياته الرياضية في جامعة كامبريدج.

رامانوجان كافح كثيرا لإثبات نفسه وواجه تحديات هائلة مثل العنصرية والرفض من قبل زملائه وأيضا الإصابة بمرض خطير، أدى إلى وفاته لاحقا في سن الثانية والثلاثين.

هذا العبقري، العاطفي، حقق نتائج مذهلة دون الحصول على تعليم مدرسي.

نطاق اهتماماته الرياضية كان واسعًا جدًا منها الأعداد والوظائف، والتكاملات، والمسلسلات اللانهائية، وما إلى ذلك. ويعتقد علماء الرياضيات المعاصرون أن سرينيفاسا كان ولا يزال أكبر خبير في العالم بنطاق الكسور المستمرة.

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد