تطور مملكة الحيوان... اكتشاف جزء من قارة قديمة... رجل الروائح

كائن حي مدفون يساعد على معرفة تطور مملكة الحيوان... واكتشاف جزء من قارة قديمة، وطريقة تحديد عمر الديناصور... وعالم الروائح البشرية ووظائفها.

عثر علماء على كائن حي يشبه الديدان مدفونا في قاع البحر منذ ما يزيد على 500 مليون سنة في اكتشاف قد يمثل مفتاحا لمعرفة تطور مملكة الحيوان

-واكتشف علماء كنديون جزءا من قارة قديمة، يوضح أن حجمها كان أكبر بنسبة 10 في المئة مما كان يعتقد في السابق.

- حذرت شركة مايكروسوفت من وجود ثغرات برمجية في أنظمة "ويندوز-10" قد تعرض تلك الأنظمة لخطر الاختراق.

-مع تطور مقاطع الفيديوهات المزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي وبشكل متزايد، يعمل الخبراء على إعادة تقييم مخاطر استخداماتها المغرضة على المجتمع - وإيجاد طرق مبتكرة لإحباط مخططات المتورطين فيها.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن تحديد عمر الديناصور عندما نجد هيكلا عظميا له.

هناك عدة طرق تمكننا من معرفة كم كان عمر الديناصور حين وفاته. من هذه الطرق خطوط النمو، وكيفية اتصال عظام الجمجمة ببعضها البعض.

أحيانا كذلك يكون سهلا تحديدُ عمر الديناصورات مثلا إذا وجدنا بيضة ديناصور وقتها يمكن استخدام الأشعة السينية لفحص داخلها.. أحيانا أخرى يمكن معرفة كيف يتغير حجم الديناصور وشكله مع تقدمه بالسن بمقارنته مع كائنات شبيهة مثل طائر الإيمو في أستراليا.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة جورج بيرتي الذي كان خبيرا بارزا في الروائح البشرية وسعى إلى فهم كيمياء الرائحة والجوانب السلوكية لتلك الروائح البشرية.

قام بريتي وزملاؤه بدراسات في مجموعة من الروائح في الأنواع المختلفة للكائنات الحية كالكلاب والقرود والخنازير- فيما كان تركيزه الرئيسي على معانى الروائح البشرية، خاصة في حالات التوتر العام. كما نشر أوراقا بحثية عدة عن كيفية تأثر فسيولوجيا الإنسان وسلوكه برائحة الجسم لاسيما روائح العرق والبول والتنفس والسوائل الجنسية..

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق...

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد