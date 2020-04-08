مياه المريخ...والأرض وتابعها القمر: تطابق أم اختلافات تركيب.. وعالم حضر تجربة أول قنبلة نووية

موضوعات الحلقة: دراسة جديدة تشير إلى وجود كميات هائلة من المياه المختزنة في قشرة كوكب المريخ، يعود تاريخ تكوينها إلى حوالي 3.9 مليارات سنة مضت على الأقل. والآثار السلبية لفقدان شريك الحياة التي لا تتوقف عند احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان فحسب، ولكن أيضا الإصابة بألزهايمر. وهل مؤكد، أن الأرض وتابعها القمر يتشابهان من حيث التركيبة أم بينهما اختلافات جوهرية؟

كشفت دراسة جديدة أن وشاح المريخ يحتوي على ما لا يقل عن خزانين من نظائر الهيدروجين، وهو ما يشير إلى وجود كميات هائلة من المياه المختزنة في قشرة الكوكب، يعود تاريخ تكوينها إلى حوالي 3.9 مليارات سنة مضت على الأقل.



أكدت دراسة أن الآثار السلبية لفقدان شريك الحياة لا تتوقف عند احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان فحسب، ولكنه يؤدي إلى تراجُع كفاءة المخ والقدرات العقلية، ما قد يُسهم في تعزيز احتمالات الإصابة بمرض ألزهايمر.أوضحت دراسة أن العلاج السلوكي المعرفي، يُظهر نتائج واعدة لعلاج الاكتئاب لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون، وأن استخدام الهواتف الذكية في هذا النوع من العلاج قد يكون فعالًا في الحد من أعراض الاكتئاب لدى هؤلاء المرضى.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن هل مؤكد، أن الأرض وتابعها القمر ذوا تشابهات تركيبية أم بينهما اختلافات جوهرية؟

دراسة جديدة ربما تحل بعض الأمور؛ إذ فحص الباحثون عينات من سطح القمر جمعتها بعثات أبولو، ووجدوا أنه كلما تعمقنا تحت هذا السطح، بدا القمر مختلفًا أكثر عن الأرض.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة الفيزيائي الأمريكي ريتشارد فاينمان، الذي اشتهر بمساهماته الكبيرة في مجال الفيزياء النظرية. وحاز جائزة نوبل في الفيزياء لسنة 1965 نظير أبحاثه العلمية في مجال الالكتروديناميك الكمي. كما شارك في مشروع مانهاتن الأمريكي، بالإضافة إلى طرحه نظرية بارتون، وتقديم شرح للميوعة الفائقة اعتمادًا على مفاهيم ميكانيكا الكم.

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق.

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد