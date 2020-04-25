الشعاب الكونية والغذاء والتدهور المعرفي والرجل الذي غير وجه الصناعة اليابانية

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة جديدة لما وصفته بـ"الشعاب الكونية" المشتعلة في الفضاء، بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق تلسكوب هابل الفضائي، وهي تشبه الشعاب المرجانية، التي تتواجد في أعماق البحار.

تظهِرُ النتائجُ بوضوحٍ أنَّ الإدراكَ المعرفيَّ والصحة العصبية قد تتأثر بشكل كبير بالأنظمة الغذائية خاصة لسكان منطقة البحر المتوسط الذين يعتمدون الحبوب والخضراوات والأسماك.

زيت جوز الهند يُساعدُ على الحدِّ منْ فُرصِ الإصابةِ بمتلازمةِ التمثيلِ الغذائيِّ، على نقيض الدِّراسات السابقة التي تقولُ إنَّ زيت جوز الهند ضار بالقلب والأوعية الدموية.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن كيف تتوقع النماذج الحاسوبية احتمالات انتشار فيروس جديد، ولجوء الباحثين إلى النماذج الرياضية بمدخلات متعددة، بعدا عن بيانات ناقصة إذ إن أي خطأ بسيط له تأثير ضخم على النتائج. بينما زيادة العوامل المجهولة في النموذج تزيد الشك في دقة نتائجه.

وكذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد ممن كان لهم الفضل في تصدر اليابان سوق التكنولوجيا لسنوات وهو ماسارو إيبوكا الذي جعل شركته اليابانية تتفرد بابتكاراتها ولا تكتفي بأن تعتاش على نسخ أفكار الغرب في مجالا الصوتيات والمرئيات.

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد