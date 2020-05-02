سيارات مضادة للفيروسات... والديناصور المائي... والأب الروحي لفسيولوجيا الحشرات

موضوعات اليوم: شركات صينية تدشن خطوط إنتاج سيارات مضادة للفيروسات، ودراسة عن نقل التوتر والضغوط من الآباء إلى الأبناء، وبحث عن كتل البَرَد الضخمة التي تخلف دمارا هائلا، والكشف عن أول ديناصور مائي معروف علميا، وسيرة مؤسس علم فسيولوجيا الحشرات.

شركات صينية تدشن خطوط إنتاج سيارات مضادة للفيروسات

تسعى الشركات في الصين إلى الحد من المخاوف الصحية عن طريق إنتاج سيارات "مضادة للفيروسات". وتهدف الموديلات الجديدة إلى توفير الحماية من فيروس كورونا بطريقة تشبه الحماية التي توفرها الكمامة، بالحيلولة دون دخول أي جزيئات دقيقة إلى السيارة لحماية الركاب والسائق من أي مواد ضارة.

دراسة عن نقل التوتر والضغوط من الآباء إلى الأبناء

وتشيرُ الدراسةُ إلى أنَّ التفاعُلَ معَ الأطفالِ والحديثَ معهُم بصراحةٍ واحترام حولَ المشكلاتِ أمرٌ أفضلُ بكثيرٍ منْ إخفاءِ المشاعرِ وكبتِها.

بحث عن كتل البَرَد الضخمة التي تخلف دمارا هائلا

بحث يتناول كتل البَرَد الضخمة التي يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة. وبالتالي تسهم الدراسة في التخفيف من الآثار على الحياة والممتلكات، بالمساعدة في توقع مثل هذه الأحداث.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن استخدام الحمضِ النووِي على نهجِ صناعة البطاقات المثقبة والذي قد يعني تخزين البيانات بسعة عالية وبتكلفة أقل. الأسلوب الجديد قد يكون أسرع وأيسر من محاولات التخزين الجيني الأخرى.

سيرة مؤسس علم فسيولوجيا الحشرات

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة مؤسس علم فسيولوجيا الحشرات فنسنت ويجلزوورث الذي اشتغل على نطاقات عدة أهمها الإطلاق الاكتشاف الخاص بفك تشفير نظام الهرمون الذي يتحكم في نمو الحشرات وتحولها وتكاثرها..

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد