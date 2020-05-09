مناخ غير مسبوق في التاريخ.. وذكاء إنسان النياندرتال.. وكاشف سر طيران الخفاش

موضوعات الحلقة: دراسة جديدة تكشف أن حوالي 3.5 مليار شخص، معظمهم من الفقراء سيعيشون في مناخ حار على نحو غير مسبوق في التاريخ لدرجة لا يمكن مواجهتها، وذلك في غضون 50 عاماً فقط. وبحث عن قدرات غنسان النياندرتال المعرفية، والرجل الذي اكتشف أسرار الخفافيش.

كشفت دراسة جديدة أن حوالي 3.5 مليار شخص، معظمهم من الفقراء سيعيشون في مناخ حار على نحو غير مسبوق في التاريخ لدرجة لا يمكن مواجهتها، وذلك في غضون 50 عاماً فقط. ويعد هذا الرقم ثلث عدد سكان العالم المتوقع لعام 2070.

مع الإجراءات الجديدة التي تنوي الدول اتخاذها لإعادة فتح مدنها وتخفيف إجراءات الإغلاق، يشير خبراء الأمراض المعدية إلى أن الوقاية من فيروس كورونا المستجد مستقبلاً ستعتمد على توسيع نطاق الاختبار بالاستعانة بالكلاب وقدراتهم على الاكتشاف.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن إنسان النياندرتال وقدراته المعرفيه منذ آلاف السنين التي دلت عليها آثار عدة وبالتالي تم تطويرها والبناء عليها فيما بعد على عكس ما كان شائعا.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة مكتشف أسرار الخفافيش العالم روبرت جالامبوس الذي اشتغل على كود الحركة والأعصاب ووظائف العين والأذن واستخداماتها.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد