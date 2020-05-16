سيارات تتكلم.. أقرب ثقب أسود للأرض.. أخلاق البيولوجيا في الأدوية التجريبية وعالم الارتباط الشرطي

تقنيات المركبات تتجه إلى ابتكار سيارات تتحدث مع بعضها البعض قريباً، وترسل لبعضها بالتحذيرات من مشاكل الطرق والمخاطر التي يمكن رصدها، بما يوفر أمانا اكبر.. واستعداد العلماء لمواجهة قلق فيروسات محتملة من خارج الأرض.. والثقب الأسود الأقرب للأرض حتى الآن، وأخلاقيات البيولوجيا في الأدوية التجريبية وعالم الارتباط الشرطي.

- تتجه تقنيات المركبات إلى ابتكار سيارات تتحدث مع بعضها البعض قريباً، وترسل لبعضها بالتحذيرات من مشاكل الطرق والمخاطر التي يمكن رصدها، بما يؤدي في النهاية إلى توفير أعلى درجات الأمان لمن يسيرون على الطرق ويتنقلون بالسيارات من مكان لآخر.

- يستعد العلماء لمواجهة قلق جديد ناتج عن الفيروسات المحتملة من خارج الأرض.

ويقول الباحثون إنه عندما يعود البشر من الزيارة المخططة إلى المريخ في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، سيتعين عليهم الحجر الصحي لأن عينات صخور من الكوكب الأحمر قد تكون خطيرة مثل الإيبولا.

- يُعد توفير المياه النظيفة أحد أهم تحديات العصر، كما يُعد الكروم سداسي التكافؤ أحد أسباب تلوث مصادر المياه في جميع أنحاء العالم. لذا يبحث العلماء توليد مواد وطرق جديدة وفعالة للتخلص من مثل هذه السموم.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن أخلاق البحث العلمي ودقته فيما يتعلق بالسعي نحو أدوية تكافح وباء كورونا قد يحدث خلالها التخلي عن القواعد العلمية المحكمة والفعالية المرجوة لمجرد تلبية دوافع إنسانية.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد ممن كان لهم الفضل في تطوير العلوم الطبيعية والأحياء تحديدا وربط الفسيولوجيا بعلم النفس والسلوك.

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إعداد وتقديم: أحمد أحمد