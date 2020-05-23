الثلج الأخضر في أنتارتيكا... براكين الباطن والظاهر... طبيب يقضي على وباء

للمرة الأولى نجاح زرع خلايا كبد مشتقة من خلايا جذعية جنينية، ودراسة تقول إن أجزاء من القارة القطبية الجنوبية سيتغير لونها بسبب ثلج أخضر، وعودة رحلات الفضاء الأمريكية المأهولة، وقصة البراكين والطبيب الذي قضى على وباء الجدري.

استطاع أطباء في اليابان زرع خلايا كبد مشتقة من خلايا جذعية جنينية لمولود جديد يعاني مرضا بالكبد، في سابقة عالمية قد تفتح الباب أمام خيارات جديدة في طب الأطفال.

أظهرت دراسة حديثة أن أجزاء من القارة القطبية الجنوبية سيتغير لونها ومن المتوقع أن ينتشر فيها "ثلج أخضر" ناجم عن الطحالب مع ارتفاع درجات الحرارة على صعيد عالمي.

انطلقت في أول رحلة أميركية مأهولة إلى الفضاء بعد توقف دام تسع سنوات، في مركبة "كرو دراجون"من تصميم "سبيس أكس".

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن البراكين وتشكلها وسماتها وأنواعها وتشكيلها للجغرافيا البيئية وتأثيرها الممتد أفقايا وتاريخيا على ما ومن حولها.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة إدوارد جينر مكتشف لقاح وعلاج وباء الجدري الذي كان يوما قاتلا وسببا في تعكير صفو حيوات كثيرين حتى القرن الثامن عشر.

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق...

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد