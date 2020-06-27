القطب الشمالي يحترق.. والبلاستيك يغزو السلسلة الغذائية البرية بالقطب الجنوبي

اكتشاف جسم غامض على مسافة 800 مليون سنة ضوئية من الأرض، وهو إما أحد أصغر الثقوب السوداء أو أحد أكبر النجوم النيوترونية المكتشفة حتى الآن، وعلماء يؤكدون أن أجزاء من القطب الشمالي محمومة وتحترق، ما يثير القلق بشأن ما يعنيه هذا الأمر لبقية العالم. والبصر وكسوف الشمس، وأول من حاز جائزة نوبل للفيزياء.

- اكتشف العلماء جسما غامضا على مسافة 800 مليون سنة ضوئية من الأرض، باستخدام مستشعرات موجات الجاذبية، وهو إما أحد أصغر الثقوب السوداء أو أحد أكبر النجوم النيوترونية المكتشفة حتى الآن، وفق ما قال العلماء الذين حددوا أن وزنه يفوق وزن الشمس بـ2.6 مرة.

- أكد علماء أن أجزاء من القطب الشمالي محمومة وتحترق، ما يثير القلق بشأن ما يعنيه هذا الأمر لبقية العالم.

- اكتشف باحثون في سويسرا مجموعة كبيرة من البكتيريا الجديدة بالجليد الذائب في البلاد والتي يمكن أن تكون مفيدة في تحطيم النفايات البلاستيكية ويعتقد أن عمرها حوالي 13 مليون سنة.

- في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن سبب التحذير من النظر إلى الشمس أثناء الكشوف؟؟

إذ يكرر المختصون تحذيراتهم من النظر المباشر للشمس أثناء فترة كسوف الشمس جراء ما يخلفه ذلك من أضرار صحية على العين بسبب شدة الأشعة.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من "ذاكرة العلوم" سيرة واحد من الرواد وأول حائزي جائزة نوبل في الفيزياء الذي اكتشف أشعة تسمى كذلك باسمه"رونتغن" فضلا عن تطبيقاتها في الطب والصناعة وآفاق أخرى أرحب..

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد