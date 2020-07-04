تفاقم أزمة نفايات العالم الإليكترونية.. وغموض حول نفوق فيلة بوتسوانا.. والرجل الذي اكشتف البنسيلين

موضوعات الحلقة: الأمم المتحدة تحذر من زيادة هائلة في النفايات الإلكترونية. وغموض يحيط بنفوق مئات الفيلة في بوتسوانا "بشكل غير مسبوق" خلال الشهرين الماضيين مع عدم وجود جفاف واستبعاد السلطات فرضية الصيد غير المشروع. كوفيد 19 وفيتامين ك، ومكتشف البنسيلين.

موضوعات الحلقة:

- حذرت الأمم المتحدة من أن النفايات الإلكترونية تجاوزت 50 مليون طن في العام 2019 بزيادة نسبتها 20 % على خمس سنوات. وجاء في التقرير السنوي للأمم المتحدة حول هذا الموضوع أن 17% فقط من 53 مليون طن من النفايات الإلكترونية من هواتف وحواسيب وأدوات منزلية وغيرها، أعيد تدويرها. ورمي ما تبقى وقيمته حوالى 50 مليار يورو.

- أعلنت الإمارات أن التجارب النهائية تتم حاليا على "مسبار الأمل" تمهيدا لإطلاقه في 15 من تموز يوليو من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

- يحيط غموض بنفوق مئات الفيلة في بوتسوانا "بشكل غير مسبوق" خلال الشهرين الماضيين مع عدم وجود جفاف واستبعاد السلطات فرضية الصيد غير المشروع.

- الهند تحظر، 59 تطبيقاً للهواتف المحمولة، معظمها صيني، وعلى رأسها تطبيق "تيك توك" الشهير ..

في هذه الحلقة أيضا نستعرض ما يتعلق بفيتامين ك الذي بات في الواجهة مؤخراً، بعناوين الأخبار في أعقاب نشر دراسة علمية هولندية رصدت وجود علاقة بين النتائج الصحية السيئة لدى مرضى كوفيد-19 وانخفاض مستويات هذا الفيتامين لديهم.

كذلك نأتي على سيرة العالم الذي اكتشف البنسيلين وفتح الباب واسعا أمام اعتماد العالم على المضادات الحيوية التي أنقذت أرواح الملايين وما زالت..

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد