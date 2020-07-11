رصد نواة كوكب واختفاء النجم الوحش... روبوت أنثى في أول دور بطولة سينمائية

اكتشاف نواة كوكب سيار خارج المجموعة الشمسية، الأمر الذي مكن العلماء لأول مرة من رؤية دواخل الكوكب والتعرف على تكويناته، طائرة فينيكس المسيرة، واختفاء أحد أعظم النجوم وأكثرها سطوعا في الكون بشكل غامض عن الأنظار، فيروس جي 4 الذي ربما يتحول إلى جائحة، والرجل الذي خطط كهرباء القلب..

- اكتشف علماء الفلك نواة كوكب سيار خارج المجموعة الشمسية، الأمر الذي مكنهم لأول مرة من رؤية دواخل الكوكب والتعرف على تكويناته، ما يقدم معلومات غير مسبوقة عن كيفية تشكل الكواكب.

- اختفى أحد أعظم النجوم وأكثرها سطوعا في الكون بشكل غامض عن الأنظار، فلم يعد من الممكن رؤية النجم، الذي يقع في مجرة "كينمان دوارف".

- اختيار إنسان آلي لامرأة حتى يؤدي دور البطولة في عمل سينمائي ضخم.

- اكتشاف آلية تأثير جزيئات التتراسينومايسين في الريبوسومات، المنتجة للبروتين عند البكتيريا، وهو ما قد يصبح الأساس في ابتكار مضادات حيوية جديدة.

واكتشف أربعة أنواع جديدة من الكائنات الحية العملاقة أحادية الخلية تعيش داخل "هياكل عظمية" في أعماق المحيط الهادئ.

في هذه الحلقة أيضا نستعرض دراسة تتبع فيروس جي 4 الذي اكتشف في الصين وأسباب وأعراض الإصابة به وإمكانية تحوله إلى جائحة مثل كورونا..

كذلك نأتي على سيرة العالم الذي ابتكر جهاز التخطيط الكهربي للقلب، والذي لا يزال مستخدما حتى الآن، وبسببه حصل على جائزةِ نوبل الطبِّ عامَ ألف وتسعمئة وأربعةٍ وعشرين.

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق...

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد