جزيئات شبحية نادرة داخل الشمس... وانشطار أفريقيا ومولد محيط جديد... وبكتيريا المعادن

فيزيائيون يكتشفون جزيئات شبحية نادرة ينتجها نوع غريب من الاندماج داخل الشمس، لأول مرة على الإطلاق. وعلماء فلك يشيرون إلى أن عملية معقدة تحدث هذه الفترة في منطقة قاحلة شرق أفريقيا، قد تؤدي إلى انشطار القارة إلى جزأين ومولد محيط جديد بعد وقت طويل. وعلماء يكتشفون نوعا من البكتيريا يلتهم المعادن للحصول على الدعم والقوة، واكتشاف سر البصمة البصرية وماركوني الاتصالات والتواصل.

مضمون الحلقة:

- اكتشف فيزيائيون جزيئات شبحية نادرة ينتجها نوع غريب من الاندماج داخل الشمس، لأول مرة على الإطلاق.

- توقعت دراسة جديدة أن يصل عدد سكان كوكب الأرض في العام 2100 إلى 8.8 مليار نسمة، وذلك بسبب معدل النمو السكّاني السلبي المتوقّع تسجيله خلال النصف الثاني من القرن.

- تتبع علماء نوعا من البكتيريا يلتهم المعدن للحصول على الدعم والقوة، وقد جرى التنبؤ به لأول مرة منذ أكثر من قرن، ما فتح لغزا رئيسيا لدورة العناصر الأرضية.

- أكمل روبوت مصنع سيارات، تم تعديله بواسطة علماء بريطانيين لكي يعمل في مختبر كيميائي، تجربة بحثية في ثلاثة أيام، فيما كانت ستستغرق أشهرا لو قام بها بشر.

في هذه الحلقة أيضا نستعرض دراسة تجيب عن سؤال: لماذا ترى نفس الشيء مختلفا عن غيرك؟ وتكشف السر في البصمة البصرية؟

كذلك نأتي على سيرة الفيزيائي والمهندس أول من أرسل واستقبل بنجاح الإشارات الإشعاعية على مختلف المسافات وصاحب كبير الأثر في تطوير عالم الاتصالات والتواصل.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد