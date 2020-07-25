صرصور ضخم في قاع البحر وخطر نفايات البلاستيك إلى أسوأ وقياس الذكاء البشري

موضوعات الحلقة: للمرة الأولى في إندونيسيا اكتشاف واحد من أكبر القشريات التي تعيش في أعماق البحار، والذي وُصف بصرصور البحر العملاق. دراسة جديدة تفيد بأن كمية النفايات البلاستيكية التي تغزو المحيطات قد تتضاعف ثلاثة أمثال حجمها الحالي خلال العشرين عاما القادمة. العلماء يحددون هياكل بركانية على كوكب الزهرة بدا أنها كانت نشطة في الآونة الأخيرة.

- أعلن العلماء للمرة الأولى في إندونيسيا اكتشاف واحد من أكبر القشريات التي تعيش في أعماق البحار، والذي وُصف بصرصور البحر العملاق.

- أفادت دراسة جديدة بأن كمية النفايات البلاستيكية التي تغزو المحيطات وتقتل الحياة البحرية قد تتضاعف لثلاثة أمثال حجمها الحالي خلال العشرين عاما القادمة ما لم تملك الشركات والحكومات القدرة على خفض إنتاج البلاستيك بشكل كبير.

- كشفت دراسة هي الأولى من نوعها أن عدد أسماك القرش الرمادية تراجع بشكل خطير، بسبب أنشطة الصيد، فيما يعتبر عدداً "مقلقاً" من الفصائل "منقرضا وظيفياً".

- توصل علماء الوراثة، إلى أن أحد الجينات التي ورثها الإنسان المعاصر من النياندرتال يشفر القناة الأيونية المسؤولة عن الشعور بالألم.

في هذه الحلقة أيضا نستعرض دراسة تجيب عن آليات الجوع والشبع لدى الإنسان عبر الدماغ.

كذلك نأتي على سيرة عالم النفس الشهير "ألفريد بينيه" أول من تمكن من قياس الذكاء البشري.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد