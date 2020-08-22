عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا

سلطت دراسة جديدة الضوء على الأهمية التي تتمتع بها الطيور البحرية بالنسبة للنظام البيئي، إضافة إلى المردود الاقتصادي لمخلفاتها.. كما اكتشف علماء الآثار في جنوب إفريقيا أسرّة بدائية صنعها البشر الأوائل عن طريق وضع حزم من العشب على طبقة من الرماد. وتحذير علماء من أن استمرار ازدياد مخزون المعلومات في الوسائط الرقمية بنفس الوتائر الحالية غير ممكن. واكتشاف مجرة تشبه مجرة درب التبانة، تبعد عنا 12 مليار سنة ضوئية..

سلطت دراسة جديدة الضوء على الأهمية التي تتمتع بها الطيور البحرية بالنسبة للنظام البيئي، إضافة إلى المردود الاقتصادي الذي يمكن أن تجنيه البشرية من وراء هذه الطيور، مثل النوارس والبجع.

-اكتشف علماء الآثار في جنوب إفريقيا أسرّة بدائية صنعها البشر الأوائل عن طريق وضع حزم من العشب على طبقة من الرماد.

-وفقا لملاحظات حديثة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، فإن كوكب المريخ المعروف بالكوكب الأحمر يتوهج باللون الأخضر في الليل، بسبب التفاعلات الكيميائية في الغلاف الجوي العلوي.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن أنه سواء كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا أو تتناول اللحوم بشكل مكثف، فمن الممكن تحديد حالتك الاجتماعية الاقتصادية بمجرد إجراء فحص بسيط لخصلة من شعرك.

وبالتالي، أعرب الباحثون عن أملهم في أن تبادر الهيئات الصحية إلى تقييم الأنماط الغذائية في المجتمعات باستخدام نتائج فحص عينات نظائر الشعر، والتنبؤ بالمشاكل الصحية التي يمكن أن تهدد الطبقات الاجتماعية المختلفة، والسعي لتغيير النظم الغذائية لتلافي المخاطر في مراحل مبكرة.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة الكيميائي السويدي جورج براندت الذي يعتبر أول شخص منذ عصور ما قبل التاريخ يستطيع أن يحدد معدنًا جديدًا بعد تمكنه من عزل الكوبالت.

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق...

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد