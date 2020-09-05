الانفجار الأكبر منذ الانفجار العظيم وانتقال الحياة من كوكب لآخر وموسيقى النباتات

تمكَّن فريق بحثي من تحديد التركيب البنائي عالي الدقة للحظة ميلاد خيوط بروتين "الأكتين"، الذي يمثل نسبةً تتراوح بين 1% و10% من محتوى الخلية.

ونتحدث في هذه الحلقة أيضا عن جهاز حديث قابل للدمج مع الهاتف واللوح وحتى الكمبيوتر، يحول حركات وكهرباء النبات إلى صوت موسيقي فيصبح "التناغم" مع النبات حقيقة عمليّة. وربما تكون لهذه العلاقة بالطبيعة فوائد نفسية لدى الأجيال الأحدث التي يلفها عالم من القلق والتوترات والأزمات الهائلة.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة هيلاري كوبروفيسكي عالم الفيروسات الأمريكي من أصل بولندي والذي طواه النسيان رغم أنه هو المجهول الذي طور أول لقاح فعال ضد شلل الأطفال.

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد